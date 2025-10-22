Six ans après, une Française élue MVP de la journée en Liga Endesa

Voilà qui s’appelle renverser le destin d’une carrière ! Joueuse anonyme à Angers, cantonnée à 2 points de moyenne ces trois dernières saisons, Axelle Merceron devait initialement signer à La Roche Vendée. Elle ne l’a finalement pas fait. Bien lui en a pris.

Déjà autant de matchs à plus de 10 points

en Espagne qu’en France !

Embauchée par Gran Canaria, elle est devenue ce week-end la première Française MVP d’une journée de Liga Endesa depuis Magali Mendy, en novembre 2019. Une disette de pratiquement six ans brisée par l’improbable Merceron, qui a atteint toujours la barre des 10 points en trois matchs en Espagne. Soit autant que lors de ses 80 matchs français avec l’UFAB !

Déjà impressionnante lors de la 2e journée (21 points à 7/11 et 8 rebonds contre Jairis), la joueuse originaire de Fors (Deux-Sèvres) a réussi à faire encore mieux face à Avenida, l’un des gros bras de Liga Endesa. Dans la défaite rageante de l’équipe insulaire (78-79), Axelle Merceron a compilé 26 points à 10/17, 10 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 6 fautes provoquées pour 36 d’évaluation en 39 minutes.

Dans la lignée des Mendy, Antibe, Dijon et Berthieu…

De quoi lui valoir le trophée de MVP de la journée de Liga Endesa, ce qui n’est pas une habitude pour les Françaises. Avant Mendy, il fallait remonter à Nicole Antibe, Sandra Dijon et Lucienne Berthieu pour trouver trace d’une tricolore récompensée en ACB.

« En début d’année, je me suis dit qu’il pouvait être bien de voir autre chose, de découvrir un autre environnement, un autre club », expliquait Axelle Merceron cet été dans les colonnes du Courrier de l’Ouest en juillet. « Découvrir un nouveau championnat va me permettre de continuer ma progression. » De ses 2,8 points et 2,3 rebonds de moyenne à Angers à ses statistiques XXL de Gran Canaria (19,3 points à 56% et 8,3 rebonds), cela semble plutôt bien parti !