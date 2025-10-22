Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Féminines

Six ans après, une Française élue MVP de la journée en Liga Endesa

Joueuse de rôle à Angers la saison dernière (2,8 points de moyenne), Axelle Merceron est métamorphosée depuis son arrivée à Gran Canaria. Alors qu'elle tourne à plus de 19 points et 8 rebonds de moyenne, la Française a été désignée MVP de la troisième journée de Liga Endesa. Une première pour une tricolore depuis près de six ans !
|
00h00
Résumé
Écouter
Six ans après, une Française élue MVP de la journée en Liga Endesa

Quel début de saison en Espagne pour Axelle Merceron !

Crédit photo : FEB

Voilà qui s’appelle renverser le destin d’une carrière ! Joueuse anonyme à Angers, cantonnée à 2 points de moyenne ces trois dernières saisons, Axelle Merceron devait initialement signer à La Roche Vendée. Elle ne l’a finalement pas fait. Bien lui en a pris.

Déjà autant de matchs à plus de 10 points
en Espagne qu’en France !

Embauchée par Gran Canaria, elle est devenue ce week-end la première Française MVP d’une journée de Liga Endesa depuis Magali Mendy, en novembre 2019. Une disette de pratiquement six ans brisée par l’improbable Merceron, qui a atteint toujours la barre des 10 points en trois matchs en Espagne. Soit autant que lors de ses 80 matchs français avec l’UFAB !

Déjà impressionnante lors de la 2e journée (21 points à 7/11 et 8 rebonds contre Jairis), la joueuse originaire de Fors (Deux-Sèvres) a réussi à faire encore mieux face à Avenida, l’un des gros bras de Liga Endesa. Dans la défaite rageante de l’équipe insulaire (78-79), Axelle Merceron a compilé 26 points à 10/17, 10 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 6 fautes provoquées pour 36 d’évaluation en 39 minutes.

Dans la lignée des Mendy, Antibe, Dijon et Berthieu…

De quoi lui valoir le trophée de MVP de la journée de Liga Endesa, ce qui n’est pas une habitude pour les Françaises. Avant Mendy, il fallait remonter à Nicole Antibe, Sandra Dijon et Lucienne Berthieu pour trouver trace d’une tricolore récompensée en ACB.

« En début d’année, je me suis dit qu’il pouvait être bien de voir autre chose, de découvrir un autre environnement, un autre club », expliquait Axelle Merceron cet été dans les colonnes du Courrier de l’Ouest en juillet. « Découvrir un nouveau championnat va me permettre de continuer ma progression. » De ses 2,8 points et 2,3 rebonds de moyenne à Angers à ses statistiques XXL de Gran Canaria (19,3 points à 56% et 8,3 rebonds), cela semble plutôt bien parti !

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
stephmoon
Faudra voir sur la durée mais si elle tient ce rythme, il faudra que le staff d'Angers se pose des questions sur ses capacités à jauger le niveau de ses jeunes joueuses... Je veux bien qu'elle ait eu un déclic mais l'écart de rendement est quand même énorme...
Répondre
(0) J'aime
Livenews
NM1
00h00Louis Marnette raconte son malaise cardiaque : « C’est au-delà de la peur, c’est de la survie »
Liga Femenina Endesa
00h00Six ans après, une Française élue MVP de la journée en Liga Endesa
NBA
00h00Jour de grands débuts en NBA pour Nolan Traoré : la voie est libre aux Brooklyn Nets
Liga Femenina Endesa
00h00Aby Gaye quitte déjà Badalone
NBA
00h00Un ancien Espoir de Nanterre, star du tournoi… d’Alençon, facteur X du champion NBA Oklahoma City !
NM1
00h00Levallois et Orchies ne sont plus invaincus, record en carrière pour Cédric Bah, les assassins Bridgewater et N’Nah Ndong
NBA
00h00[Vidéo] Ousmane Dieng a reçu sa bague de champion NBA
ELITE BASKET CAMP
Jeunes
00h00Elite Basket Camp : le concept qui séduit déjà de nombreux clubs en France
Marc Owen Fodzo Dada a signé son match record en pro avec Nancy
Betclic ELITE
00h00Marc Owen Fodzo Dada (Nancy) a signé son match référence en pro, contre Limoges
Betclic Élite
00h00Lahaou Konaté, le grand récit : « Les gens ne me voyaient pas plus haut qu’un joueur de Nationale 2 ! »
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Jour de grands débuts en NBA pour Nolan Traoré : la voie est libre aux Brooklyn Nets
NBA
00h00Un ancien Espoir de Nanterre, star du tournoi… d’Alençon, facteur X du champion NBA Oklahoma City !
NBA
00h00[Vidéo] Ousmane Dieng a reçu sa bague de champion NBA
NBA
00h00Cinq pays ciblés en priorité par la ligue NBA Europe, dont la France
NBA
00h00Record de 135 joueurs internationaux en NBA, la France deuxième mieux représentée juste derrière le Canada
NBA
00h00Jimmy Butler se dit épanoui aux Warriors après son transfert mouvementé
NBA
00h00Un troisième Français aux Knicks : Mohamed Diawara a signé son contrat garanti !
Maxime Raynaud lors de l'EuroBasket U20 2023, remporté par les Bleuets à Héraklion en Grèce
NBA
00h00Maxime Raynaud aurait pu participer à l’EuroBasket, mais Sacramento a « préféré le garder pour l’été »
NBA
00h00Portland mise 82 millions sur un Belge de 25 ans drafté en 52e position : Toumani Camara
NBA
00h00Kevin Durant prolonge aux Rockets et bat le record de gains NBA
1 / 0