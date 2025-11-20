Théo Maledon frustré par son EuroBasket : « Je sais que je peux apporter beaucoup plus que ça »

Épanoui au Real Madrid, où il évoque « un challenge intéressant à relever », Théo Maledon signe un début de saison intéressant (12 points à 46%, 2 rebonds et 3,4 passes décisives de moyenne), alors que ses premiers pas avec le club merengue ont été perturbé par un mois d’absence suite à une blessure aux adducteurs.

Une belle manière de reprendre confiance après un nouveau rendez-vous manqué avec l’équipe de France lors de l’EuroBasket 2025. Frustré de son éviction pendant la préparation des Jeux Olympiques 2024, le Normand n’a pas su saisir l’occasion en or qui lui était offerte par Frédéric Fauthoux, qui a fait de lui le meneur titulaire des Bleus à Katowice et Riga.

« Je n’ai pas réussi à trouver mon rythme »

Individuellement, l’ancien joueur de l’ASVEL aura été la grosse déception française (4,3 points à 29%), au cœur d’un Euro collectivement raté, pour ne rien arranger…

Lucide, Théo Maledon sait qu’il n’a pas répondu aux attentes sous les couleurs de l’équipe de France, ni celles du staff, ni les siennes d’ailleurs.

« Avec la qualité que l’on a, à partir du moment où on n’arrive pas à faire une médaille, je pense que cela reste un échec », a-t-il admis auprès de l’AFP. « Sur le plan individuel, je n’ai pas réussi à trouver mon rythme. C’était frustrant d’avoir joué de cette manière, quand je sais que je peux apporter beaucoup plus que ça. »

« Si j’ai l’opportunité d’être repris… »

Mais le vice-champion d’Europe 2022 ne veut pas voir son compteur s’arrêter à 36 sélections. « Si j’ai l’opportunité d’être repris, l’objectif est de tourner la page rapidement et de montrer ce que j’ai pu faire la saison dernière et en ce début de saison aussi », ajoute-t-il au micro de l’AFP.