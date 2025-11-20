Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

Théo Maledon frustré par son EuroBasket : « Je sais que je peux apporter beaucoup plus que ça »

Auteur d'un EuroBasket assez terne, Théo Maledon a été le premier déçu par sa production sous le maillot de l'équipe de France. Le meneur du Real Madrid s'est dit frustré par sa campagne internationale au micro de l'AFP.
|
00h00
Résumé
Écouter
Théo Maledon frustré par son EuroBasket : « Je sais que je peux apporter beaucoup plus que ça »

Théo Maledon tête basse après l’élimination en 1/8e de finale de l’Euro contre la Géorgie

Crédit photo : Julie Dumélié

Épanoui au Real Madrid, où il évoque « un challenge intéressant à relever »Théo Maledon signe un début de saison intéressant (12 points à 46%, 2 rebonds et 3,4 passes décisives de moyenne), alors que ses premiers pas avec le club merengue ont été perturbé par un mois d’absence suite à une blessure aux adducteurs.

Une belle manière de reprendre confiance après un nouveau rendez-vous manqué avec l’équipe de France lors de l’EuroBasket 2025. Frustré de son éviction pendant la préparation des Jeux Olympiques 2024, le Normand n’a pas su saisir l’occasion en or qui lui était offerte par Frédéric Fauthoux, qui a fait de lui le meneur titulaire des Bleus à Katowice et Riga.

« Je n’ai pas réussi à trouver mon rythme »

Individuellement, l’ancien joueur de l’ASVEL aura été la grosse déception française (4,3 points à 29%), au cœur d’un Euro collectivement raté, pour ne rien arranger…

LIRE AUSSI

Lucide, Théo Maledon sait qu’il n’a pas répondu aux attentes sous les couleurs de l’équipe de France, ni celles du staff, ni les siennes d’ailleurs.

« Avec la qualité que l’on a, à partir du moment où on n’arrive pas à faire une médaille, je pense que cela reste un échec », a-t-il admis auprès de l’AFP. « Sur le plan individuel, je n’ai pas réussi à trouver mon rythme. C’était frustrant d’avoir joué de cette manière, quand je sais que je peux apporter beaucoup plus que ça. »

« Si j’ai l’opportunité d’être repris… » 

Mais le vice-champion d’Europe 2022 ne veut pas voir son compteur s’arrêter à 36 sélections. « Si j’ai l’opportunité d’être repris, l’objectif est de tourner la page rapidement et de montrer ce que j’ai pu faire la saison dernière et en ce début de saison aussi », ajoute-t-il au micro de l’AFP.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
France
France
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
jamesnaysmith
D’accord… Et bien il fallait le faire alors !
Répondre
(2) J'aime
tripledouble23
Rien ds le slip
Répondre
(0) J'aime
djokeric
Avec ce que fait Francisco en ce moment, le poste 1 titulaire est réglé. Malédon peut être intéressant dans un autre rôle, en sortie de banc. Il va progresser au côté de Campazzo et Llull au real, sans parler de jouer pour Scarolio. Je pense qu'il sera bcp plus fort en 2027, et qu'il saura choisir les moments où ils doit faire jouer les autres et les moments où il doit jouer pour lui. Pour le moment il ne sait pas le faire.
Répondre
(2) J'aime
lolo45
C'est marrant mais c'est exactement la réflexion que je me suis fait, le Normand n’a pas su saisir l’occasion en or qui lui était offerte par Frédéric Fauthoux, qui a fait de lui le meneur titulaire des Bleus à Katowice et Riga ! ... Bon ...OK ... et après. Et bien après, on tourne la page et on repart avec des meneurs avec peut-être moins de QI basket (quoique!) mais plus d'envie !
Répondre
(0) J'aime
johndoe
on appelle ca une danseuse dans le métier...toujours a la limite du marcher en départ de dribble..il n'a pas la vision ni l'élegance d'un meneur et manque surtout de régularité et de mental malheureusement...
Répondre
(0) J'aime
elmanu
J'ai eu l'impression que le problème était surtout mental, de manque de confiance. Quelques shoots qui rentrent, un ou deux bons passages auraient peut-être pu le débloquer. Après il a le talent, il n'a encore que 24 ans, c'était sa 1ère vraie compétition en EDF... Si il s'impose au Real je pense qu'il méritera une nouvelle chance. Pour l'instant avec Francisco et Strazel ce sont toujours les 3 meneurs qui paraissent un cran au dessus des autres.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Équipes nationales
00h00En plein combat contre la maladie, Achille Polonara est symboliquement nommé capitaine de l’Italie
Najib Chajiddine
3x3
00h00Najib Chajiddine, l’arbitre français à la finale mondiale du World Tour 3×3 à Bahreïn : « J’ai juste envie d’être à la hauteur »
Mike Benhamed, après un passage furtif à Levallois, pourrait rejoindre Mulhouse
NM1
00h00Mahes Montout blessé, les Mustangs Mulhouse avancent sur la piste Mike Benhamed
3x3
00h00[Interview croisée] Franck Seguela et Jules Rambaut, le difficile héritage olympique du 3×3 : « Avec Toulouse, on s’est quasiment fait tous seuls ! »
Babacar Mbye se rapproche du retour au jeu avec Boulazac
ELITE 2
00h00La Rochelle enfin avec son pivot champion de Pro B en titre ?
Maxime Raynaud, ici en défense sur Cedric Coward, et Sacramento ont subi une grosse défaite contre Memphis
NBA
00h00Maxime Raynaud premier rookie français à passer les 10 points cette saison, Risacher en difficulté pour son retour
Théo Maledon a porté le Real Madrid en sortie de banc face au Zalgiris Kaunas ce 20 novembre
EuroLeague
00h00Théo Maledon remporte un duel de légende avec Sylvain Francisco en EuroLeague
Laurent Prache revient sur l'éviction de Philippe Da Silva
Betclic ELITE
00h00Laurent Prache (Saint-Quentin) réagit à la mise en retrait de Philippe Da Silva : « Je suis triste car c’est un coach qui nous correspondait »
Francis Jordan a été le sélectionneur de l'équipe de France de 1988 à 1992
France
00h00Francis Jordane : des adieux emplis d’émotion à Arles-sur-Tech
EuroLeague
00h00Ultra-clutch contre Barcelone, comme Brice Dessert, Isaïa Cordinier s’évite « des suicides toute la journée demain »
1 / 0
Livenews NBA
Maxime Raynaud, ici en défense sur Cedric Coward, et Sacramento ont subi une grosse défaite contre Memphis
NBA
00h00Maxime Raynaud premier rookie français à passer les 10 points cette saison, Risacher en difficulté pour son retour
Sidy Cissoko a été titulaire pour la première fois en NBA, ce mercredi contre Chicago
NBA
00h00Rudy Gobert solide, Sidy Cissoko titularisé : les Français bien présents en NBA ce 19 novembre
George Aivazoglou
NBA
00h00NBA Europe : George Aivazoglou dévoile les ambitions du projet pour 2027
NBA
00h00La blessure de Victor Wembanyama peut-elle le priver de trophées individuels en fin de saison ?
NBA
00h00« Je lui ai dit qu’il était trop petit » : Draymond Green revient avec humour sur son altercation avec Victor Wembanyama
NBA
00h00Les Raptors continuent leur série exceptionnelle avec une 8e victoire en 9 matchs
Nicolas Batum a passé la barre des 10 points pour la première fois de la saison, mais les Clippers ont signé leur 10e défaite
NBA
00h00Nicolas Batum signe son record de la saison, mais les Clippers craquent encore en fin de match
Rudy Gobert en défense sur P.J. Washington
NBA
00h00Rudy Gobert domine des Mavericks décimés et mène Minnesota à une large victoire
NBA
00h00Précautionneux, les Spurs mettent Victor Wembanyama à l’arrêt pour plusieurs semaines
NBA
00h00Zaccharie Risacher rassure après son impressionnante chute : « Tout va bien ! »
1 / 0