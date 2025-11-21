Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
France

Francis Jordane : des adieux emplis d’émotion à Arles-sur-Tech

L’ancien sélectionneur de l’équipe de France Francis Jordane a reçu un dernier hommage ce lundi 17 novembre dans son village natal d’Arles-sur-Tech (Pyrénées-Orientales). De nombreuses figures du basket français étaient présentes pour saluer la mémoire de ce pédagogue respecté et aimé de tous.
|
00h00
Résumé
Écouter
Francis Jordane : des adieux emplis d’émotion à Arles-sur-Tech

Francis Jordan a été le sélectionneur de l’équipe de France de 1988 à 1993

Crédit photo : FFBB

Une semaine après sa disparition à l’âge de 79 ans, Francis Jordane a eu droit à des obsèques à son image : simples, sincères et profondément humaines. À Arles-sur-Tech, son village catalan, l’église était comble ce lundi 17 novembre pour un dernier au revoir à celui qui fut entraîneur de la SIG Strasbourg, sélectionneur des Bleus (1988-1993) et artisan du développement du basket dans le Roussillon.

LIRE AUSSI

Des visages du basket français pour lui dire au revoir

Parmi les nombreuses personnalités présentes figuraient Pierre Dao, ancien sélectionneur national et directeur technique de la Fédération française de basket, ainsi que plusieurs anciens internationaux comme Stéphane Ostrowski et Christophe Soulé. Tous ont tenu à rendre hommage à celui qui avait marqué plusieurs générations de joueurs et d’éducateurs par sa rigueur et son humanité.

Depuis l’annonce de sa disparition, les messages de sympathie, souvenirs et photos se sont multipliés sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, où d’anciens joueurs, collègues et amis ont salué « un père du basket français ».

Uu discours qui résume tout : l’éducateur avant le coach

Parmi les moments forts de la cérémonie, le discours prononcé par Antoine Mariotti, ancien élève du centre de basket d’Arles-sur-Tech (au Centre Sud Canigó), a particulièrement ému l’assemblée. Au nom de tous les anciens du CIBB, il a rendu un vibrant hommage à celui qu’il a décrit comme « un entraîneur qui change la vie ».

« Francis, ça n’a pas juste été un entraîneur pour nous. Des entraîneurs, on en a tous eu plein. Mais des entraîneurs qui nous marquent profondément et changent nos vies, c’est rarissime. Francis est de ceux-là, si ce n’est celui-là, au singulier. »

L’ancien pensionnaire du centre a évoqué avec tendresse ses années de jeunesse à Arles-sur-Tech, quand le prestige de l’ancien sélectionneur côtoyait sa bienveillance et son exigence : « Quand on débarquait ici, on rencontrait Francis, celui qui avait serré la main de Michael Jordan. On était impressionnés, puis on découvrait un homme simple, droit, qui imposait le respect sans hausser la voix. »

Un héritage tourné vers la transmission

Créateur du centre Sud Canigo Sports, initiateur du Centre international de basket-ball d’Arles-sur-Tech (CIBB) et acteur majeur du développement du basket dans le Vallespir, Francis Jordane a consacré sa vie à former, structurer et inspirer. Loin des projecteurs, il avait fait de l’éducation sportive sa mission première.

« Il nous a appris le respect, la rigueur, mais aussi la curiosité et la passion. Il nous a transmis des valeurs qui dépassaient le sport », a poursuivi Antoine Mariotti, sous les applaudissements.

Un dernier salut à un homme de valeurs

Devant la famille — son épouse Marie, ses enfants Franck et Gaëlle, ses petits-enfants et de nombreux amis —, l’émotion a traversé toute la cérémonie.
Ce dernier hommage à Arles-sur-Tech a confirmé ce que tout le monde savait déjà : Francis Jordane était bien plus qu’un entraîneur.

Il était un formateur, un pédagogue, un passeur. Un homme dont la voix et la présence continueront d’inspirer celles et ceux qui l’ont croisé.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Équipes nationales
00h00En plein combat contre la maladie, Achille Polonara est symboliquement nommé capitaine de l’Italie
Najib Chajiddine
3x3
00h00Najib Chajiddine, l’arbitre français à la finale mondiale du World Tour 3×3 à Bahreïn : « J’ai juste envie d’être à la hauteur »
Mike Benhamed, après un passage furtif à Levallois, pourrait rejoindre Mulhouse
NM1
00h00Mahes Montout blessé, les Mustangs Mulhouse avancent sur la piste Mike Benhamed
3x3
00h00[Interview croisée] Franck Seguela et Jules Rambaut, le difficile héritage olympique du 3×3 : « Avec Toulouse, on s’est quasiment fait tous seuls ! »
Babacar Mbye se rapproche du retour au jeu avec Boulazac
ELITE 2
00h00La Rochelle enfin avec son pivot champion de Pro B en titre ?
Maxime Raynaud, ici en défense sur Cedric Coward, et Sacramento ont subi une grosse défaite contre Memphis
NBA
00h00Maxime Raynaud premier rookie français à passer les 10 points cette saison, Risacher en difficulté pour son retour
Théo Maledon a porté le Real Madrid en sortie de banc face au Zalgiris Kaunas ce 20 novembre
EuroLeague
00h00Théo Maledon remporte un duel de légende avec Sylvain Francisco en EuroLeague
Laurent Prache revient sur l'éviction de Philippe Da Silva
Betclic ELITE
00h00Laurent Prache (Saint-Quentin) réagit à la mise en retrait de Philippe Da Silva : « Je suis triste car c’est un coach qui nous correspondait »
Francis Jordan a été le sélectionneur de l'équipe de France de 1988 à 1992
France
00h00Francis Jordane : des adieux emplis d’émotion à Arles-sur-Tech
EuroLeague
00h00Ultra-clutch contre Barcelone, comme Brice Dessert, Isaïa Cordinier s’évite « des suicides toute la journée demain »
1 / 0
Livenews NBA
Maxime Raynaud, ici en défense sur Cedric Coward, et Sacramento ont subi une grosse défaite contre Memphis
NBA
00h00Maxime Raynaud premier rookie français à passer les 10 points cette saison, Risacher en difficulté pour son retour
Sidy Cissoko a été titulaire pour la première fois en NBA, ce mercredi contre Chicago
NBA
00h00Rudy Gobert solide, Sidy Cissoko titularisé : les Français bien présents en NBA ce 19 novembre
George Aivazoglou
NBA
00h00NBA Europe : George Aivazoglou dévoile les ambitions du projet pour 2027
NBA
00h00La blessure de Victor Wembanyama peut-elle le priver de trophées individuels en fin de saison ?
NBA
00h00« Je lui ai dit qu’il était trop petit » : Draymond Green revient avec humour sur son altercation avec Victor Wembanyama
NBA
00h00Les Raptors continuent leur série exceptionnelle avec une 8e victoire en 9 matchs
Nicolas Batum a passé la barre des 10 points pour la première fois de la saison, mais les Clippers ont signé leur 10e défaite
NBA
00h00Nicolas Batum signe son record de la saison, mais les Clippers craquent encore en fin de match
Rudy Gobert en défense sur P.J. Washington
NBA
00h00Rudy Gobert domine des Mavericks décimés et mène Minnesota à une large victoire
NBA
00h00Précautionneux, les Spurs mettent Victor Wembanyama à l’arrêt pour plusieurs semaines
NBA
00h00Zaccharie Risacher rassure après son impressionnante chute : « Tout va bien ! »
1 / 0