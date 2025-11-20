Ultra-clutch contre Barcelone, comme Brice Dessert, Isaïa Cordinier s’évite « des suicides toute la journée demain »

La chemise trempée au micro d’EuroLeague TV, Igor Kokoskov pouvait respirer. Quelques instants plus tôt, le technicien de l’Anadolu Efes Istanbul avait le souffle coupé, priant pour qu’Isaïa Cordinier poursuive son sans-faute sur la ligne des lancers-francs, avec deux tirs à -1 à 0,3 seconde du buzzer final.

« J’ai essayé de me mettre dans ma bulle »

« Je ne pensais qu’à une chose : s’il rate, il va passer sa journée de demain à courir des suicides ! » Verdict : l’international français va pouvoir économiser son cardio vendredi, auteur de deux ficelles consécutives pour porter son total personnel à 8/8. « Ce que j’aurais fait en cas d’échec ? Je ne sais pas, je ne les ai pas ratés », se marrait le principal intéressé après coup.

Une semaine après son trophée de MVP de la 11e journée, l’enfant des Sharks d’Antibes n’a pas atteint de tels sommets statistiques (14 points à 3/6, 3 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception pour 16 d’évaluation en 34 minutes) mais il a délivré l’Efes en allant chercher une faute (très contestable) de Jan Vesely sur la toute dernière possession. Avant de faire pencher la balance côté turc (74-73) en faisant parler son sang-froid sur la ligne de réparation. « J’ai essayé de me mettre dans ma bulle et de rester dans ma routine afin de rentrer ces lancers », indique-t-il.

Brice Dessert aussi à 2/2 dans la dernière minute !

Les lancers-francs, décidément une affaire française à Istanbul ce jeudi. Car Brice Dessert en a également shooté deux dans la dernière minute ! Et si vous êtes des habitués du Jeu de Paume ou du Rhénus, vous êtes au courant que ce n’est pas exactement la spécialité du jeune pivot tricolore… D’ailleurs, l’ancien intérieur de la SIG Strasbourg en était à 2/8 en EuroLeague avant ce match…

Sur le terrain dans le money-time, ce qui est une nouveauté pour lui en EuroLeague, Brice Dessert est allé capter un rebond offensif décisif à 38 secondes du buzzer final, alors que le Barça aurait pu s’offrir une balle de match en cas de rebond défensif (+3 à l’époque). Lui aussi victime d’une faute de Jan Vesely alors qu’il tentait de ressortir le ballon vers un shooteur, le vice-champion du monde juniors 2021 n’a finalement pas tremblé… Un premier tir avec la planche pour se donner confiance, le deuxième swish, et voilà son premier 2/2 de la saison en EuroLeague.

Son record en EuroLeague

Une séquence personnelle forte et la confirmation qu’il prend de l’épaisseur en EuroLeague. Cantonné à 5 minutes et 46 secondes de jeu sur la saison jusqu’à la semaine dernière, Brice Dessert a saisi sa chance et intégré la rotation au fil des blessures. Ses trois dernières sorties ? 15, 21 et de nouveau 21 minutes.

Surtout, l’ancien rouennais s’est offert ce jeudi son match référence. Face au FC Barcelone d’un Youssoupha Fall qui n’a pas profité de l’arrivée de Xavi Pascual sur le banc pour augmenter son temps de jeu (2 minutes), il a cumulé 12 points à 3/6 et 3 rebonds pour 12 d’évaluation en 21 minutes.