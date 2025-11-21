Recherche
Betclic Élite

Laurent Prache (Saint-Quentin) réagit à la mise en retrait de Philippe Da Silva : « Je suis triste car c’est un coach qui nous correspondait »

Betclic ELITE - Laurent Prache s’est exprimé dans L’Aisne Nouvelle sur la mise en retrait de Philippe Da Silva. Le président du SQBB revient sur une décision douloureuse, guidée autant par les résultats que par l’humain.
|
00h00
Résumé
Écouter
Laurent Prache (Saint-Quentin) réagit à la mise en retrait de Philippe Da Silva : « Je suis triste car c’est un coach qui nous correspondait »

Laurent Prache revient sur l’éviction de Philippe Da Silva

Crédit photo : Lilian Bordron

La mise en retrait de Philippe Da Silva a marqué un tournant cette saison pour le Saint-Quentin Basketball (SQBB), plongé dans une situation sportive devenue préoccupante. Dans L’Aisne Nouvelle, Laurent Prache revient sur cette décision difficile, prise selon lui avec respect et lucidité. Le président du club de Saint-Quentin insiste sur le contexte, l’irrégularité sportive et surtout la dimension humaine qui entoure le départ de l’entraîneur.

Les mots forts de Laurent Prache sur une période délicate

Laurent Prache ne masque pas sa déception. « Comme tout le monde, je suis déçu et triste de la situation actuelle », explique-t-il, regrettant une irrégularité sportive devenue pesante au fil des matchs. Il évoque ces rencontres où l’état d’esprit de l’équipe donnait de l’espoir, et d’autres où le collectif semblait passer à côté de tout. Une instabilité difficile à accepter pour le président comme pour l’ensemble du club.

Une décision prise dans l’intérêt du club

L’enchaînement des contre-performances a progressivement fait peser une pression accrue sur le coach. « On oublie souvent qu’un coach est le premier exposé quand les résultats ne sont pas là », rappelle Laurent Prache. Il souligne que Philippe Da Silva n’a pas attendu une décision venue de la direction : « Avant même que la direction ne le mette sous pression, Philippe a estimé qu’il devait endosser cette responsabilité. Il a agi pour le bien du club, du public, des supporters, des partenaires… et c’est tout à son honneur. »

Une relation humaine mise à l’épreuve

Au-delà des résultats, cette relation en construction se voit brutalement interrompue. « C’est une décision douloureuse, car c’est une personne avec de très belles valeurs », confie le président. Il insiste sur la proximité construite depuis juin et la parfaite adéquation entre l’entraîneur et le club. « Je suis un peu triste car c’est un club qui lui correspondait, et un coach qui nous correspondait. »

Ce que représente cette transition pour le SQBB

Cette décision ouvre une nouvelle période d’incertitude mais aussi de reconstruction. Le président rappelle que la priorité reste de ramener stabilité et cohérence dans le jeu, sans effacer l’apport humain de Philippe Da Silva au cours des cinq années passées. Avant la trêve internationale, l’ancien assistant Pedro Nuno Monteiro aura à gérer la réception de Cholet Basket ce samedi 22 novembre.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

david_rivers14
Un super président qui se démène pour son club..Dommage pour PDS, il avait l'air très humain, peut-être trop sensible..en espérant que le groupe reste soudé car il y a du taf là..
Répondre
(0) J'aime
nanther
Oui, voilà un président tel qu'on les aime !
Répondre
(0) J'aime
glidos
Coach c'est un métier, une race à part, dont tout le monde n'a pas étoffe. Nombre de "coachs pros" ont juste le niveau d'assistants, principalement par manque d'autorité ou de charisme.
Répondre
(0) J'aime
