Marie Mané rejoint Saragosse : une nouvelle Française en Espagne

La Française Marie Mané (1,83 m, 28 ans) rejoint Casademont Saragosse. En plus de vivre sa première expérience à l’étranger, de découvrir la Liga Endesa Feminina, où elle retrouvera de nombreuses Françaises (Migna Touré, Clémentine Samson, Lou Sénéchal-Lopez, Kendra Chéry), elle va aussi disputer la deuxième phase de l’EuroLeague féminine. Un niveau qu’elle a furtivement connu avec Lattes-Montpellier en 2017-2018.

Une pige au Stade Rochelais en Nationale 2 !



Originaire de La Rochelle, Marie Mané (27 ans) arrive en Espagne après avoir furtivement joué pour le club de sa ville natale, le Stade rochelais, en Nationale 2 (NF2). Elle est également bien connue sur la scène internationale du basket 3×3, où elle s’est imposée comme une figure incontournable ces dernières années. Porte-drapeau de la délégation française lors des Jeux Européens 2023 à Cracovie, elle a également remporté la médaille d’argent à la Coupe du Monde de 3×3 à Vienne la même année. Récompensée à plusieurs reprises comme MVP sur le circuit Women’s Series 3×3, elle s’est consacrée au 3×3 à plein temps la saison passée avec comme objectif une sélection pour les Jeux olympiques de Paris. Mais elle n’a finalement pas fait partie de l’aventure.

Dans le 5×5, Marie Mané a lancé sa carrière à Toulouse en 2013 avant de jouer pour Angers (2015-2017), Lattes-Montpellier (2017-2018), Saint-Amand (2019-2020), Nantes-Rezé (2020-2021) et Landerneau (2021-2023). Sur sa dernière saison avec le LBB, elle tournait à 5,7 points à 30,7% de réussite aux tirs, 1,2 rebond et 2,6 passes décisives en 28 minutes. Avant de signer à Saragosse, Marie Mané s’est donc entraînée avec le Stade Rochelais avant de leur donner un coup de main en championnat, en attendant l’arrivée d’un contrat professionnel. « L’équipe est très contente et même reconnaissante car elle n’était pas obligée de le faire… Mais Marie, c’est la classe. Humble, elle s’est mise au diapason de l’équipe, très respectueuse dans les échanges, elle s’est fondue dans la masse », a commenté dans Sud-Ouest le manager général de l’association Frédéric Beuzelin.

Un retour parmi les premières places de Liga Endesa espéré



Marie Mané rejoint un effectif déjà performant, mais son apport devrait permettre à Saragosse de franchir un nouveau cap. « C’est une joueuse capable d’élever le niveau de jeu grâce à sa polyvalence et son expérience internationale », a déclaré le club dans son communiqué. Après avoir passé sa visite médicale, Marie Mané sera officiellement présentée aux supporters de Saragosse. Des supporters qui s’apprêtent à vivre la deuxième phase de l’EuroLeague. Saragosse, club organisateur du prochain Final 6, est quatrième du groupe F avec 4 victoires et 2 défaites. En Liga Endesa Feminina, l’équipe de Carlos Cantero, où l’on retrouve l’internationale japonaise Stephanie

Mawuli, aspire à remonter au classement après un début de saison mitigé (5 victoires et 4 défaites).