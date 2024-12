Le Final Six de l’EuroLeague féminine disputé en Espagne pour les trois prochaines années

L’EuroLeague féminine a révélé le lieu de sa phase finale, le Final Six, pour les trois prochaines éditions à venir, en 2025, 2026 et 2027. Ainsi, c’est la ville de Saragosse, en Espagne, qui a été choisie pour accueillir cet événement.

L’EuroLeague a mis en place depuis cette saison une toute nouvelle formule, avec en bouquet final ce Final Six. Ce dernier verra s’opposer quatre équipes directement qualifiées après le second tour, ainsi que deux qui devront arracher leur qualification au travers d’un play-in. Pour rappel, Basket Landes et Bourges ont décroché leur qualification pour le second tour de la compétition, où les deux équipes françaises s’affronteront notamment.