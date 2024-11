Basket Landes et Bourges adversaires au 2e tour de l’EuroLeague

La premier tour de l’EuroLeague féminine du nouveau système de la compétition européenne s’est achevé en cette fin de novembre. Parmi les trois clubs français engagés, seuls Basket Landes et Bourges ont franchi l’obstacle. Finaliste de la dernière édition, Villeneuve d’Ascq a été éliminé et reversé en EuroCup avec l’ASVEL féminin, Lattes-Montpellier, Charnay, Tarbes et Angers.

Au second tour de l’EuroLeague, l’on retrouve les trois premières équipes (sur 4) des groupes du 1er tour. Les équipes qualifiées du groupe A et B sont regroupés, tout comme celle des poules C et D. Ainsi, Basket Landes et Bourges vont être adversaires à cette étape de la compétition. Chaque équipe joue trois matchs en format aller-retour contre les formations non rencontrées au 1er tour.