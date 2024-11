Les clubs français connaissent leurs adversaires en EuroCup féminine

Jeudi soir, la phase de poule de l’EuroCup s’est terminée avec les larges victoires de Lattes-Montpellier contre Fribourg (93-60) et de Tarbes face à l’Iraklis Salonique (106-39). On connaît désormais le tableau des playofffs de la compétition.

Alors que Basket Landes (4 victoires – 2 défaites) et Bourges (également 4-2) se sont qualifiés pour le second tour de l’Euroleague, Villeneuve d’Ascq (1-5) n’y est pas parvenu finissant dernier exæquo du groupe C. Cependant, l’équipe de Rachid Meziane va pouvoir poursuivre sa saison européenne en EuroCup aux côtés de 5 autres clubs français, tous qualifiés plutôt facilement et avec les rankings suivants:

Une formule complexe

Les deux meilleures équipes de chacun des 12 groupes se sont qualifiés pour les phases éliminatoires, aux côtés des quatre meilleures équipes classées troisièmes, tandis que quatre équipes de l’EuroLeague féminine entrent désormais dans la compétition (dont Villeneuve d’Ascq).

Les confrontations du premier tour des playoffs sont les suivantes :

Les quatre clubs qui ont rejoint l’EuroLeague féminine étaient les quatre premières têtes de série, tandis que chacun des vainqueurs de groupe de l’EuroCup féminine était ensuite classé de la 5e à la 16e place, les deuxièmes de la 17e à la 28e et les quatre équipes qualifiées à la troisième place de la 29e à la 32e.

Les matches du premier tour des playoffs se joueront en deux manches et devraient avoir lieu les 12 et 19 décembre , les dates exactes restant à confirmer.

, les dates exactes restant à confirmer. L’équipe la mieux classée de chaque paire aura l’avantage de jouer à domicile pour le match retour.

Les match-ups des français



En 1/16e de finale, voici les affichent des équipes française:

Sans l’avantage du terrain, match aller du 12 décembre à domicile MB Zaglebie Sosnowiec – Angers Féminin (UFAB 49) IDK Euskotren – Charnay

Avec l’avantage du terrain, match retour du 19 décembre à domicile Villeneuve d’Ascq – CSM Constanta ASVEL Féminin – Kibirkstis Vilnius Lattes-Montpellier – Neptunas-Amberton (deux équipes pourtant ensemble en phase de poule) Tarbes – Rutronik Stars Keltern



En cas de qualification, les formations de l’Occitanie Lattes-Montpellier et Tarbes s’affronteraient au prochain tour lors des 1/8e de finale.