2/3 pour les clubs français au 1er tour de l’EuroLeague : Basket Landes s’offre la première place, pas de miracle pour Villeneuve d’Ascq

En l’espace de deux matchs, Villeneuve d’Ascq a failli sauver sa campagne européenne grâce au nouveau format de l’EuroLeague féminine. Après quatre défaites de rang, l’ESBVA-LM avait signé sa première victoire contre Polkowice lors de l’avant-dernière journée. Ainsi, enfin sur une bonne dynamique (2 victoires de rang toutes compétitions confondues) après un début de saison horrible, le club nordiste pouvait croire à la qualification en cas de victoire à Saragosse ce mercredi 27 novembre.

Et l’équipe de Rachid Méziane est passée toute proche d’être le miraculé de ce premier tour de la compétition… Devant à la mi-temps (25-36) grâce à un énorme 2e quart-temps (5-20), Villeneuve d’Ascq n’a ensuite pas tenu la distance (68-59) malgré les 13 points de Shavonte Zellous, les 12 de Carla Leite (7 ballons perdus) ou les 10 de Haley Peters. Le dernier finaliste de la compétition est donc éliminée dès le premier tour cette saison, et devra se consoler avec l’EuroCup. Aussi, cela permettra à l’ESBVA-LM de se focaliser davantage sur le championnat de La Boulangère Wonderligue.

Le contingent français sera malgré tout bien représenté au 2e tour de l’EuroLeague féminine. Après avoir assuré une qualification historique la semaine passée, Basket Landes a fait encore mieux que cela en s’offrant la première place du groupe. Le club landais s’est accordé ce joli privilège en s’offrant une écurie référencée sur le Vieux Continent, les Italiennes de Schio. Le match très complet de Janelle Salaun (15 points à 7/12 aux tirs, 6 rebonds, 4 passes décisives, 2 interceptions et 2 ballons perdus), bourreau de Basket Landes lors des dernières finales de La Boulangère Wonderligue avec Villeneuve d’Ascq, n’a pas suffi pour le club de la province de Vicence.

Enfin, Bourges, déjà assuré du second tour et quasiment de conserver sa 2e place, a fait le travail en remportant son dernier match à Brno (65-85). Une victoire qui reste importante car les succès acquis au premier tour rentreront en considération au second tour de l’EuroLeague féminine. Une nouvelle étape de la compétition qui débutera d’ailleurs face… à Basket Landes le 11 décembre prochain. Les deux équipes tricolores affichent le même bilan comptable au sortir de ce premier tour (4 victoires – 2 défaites).

La configuration du 2e tour de l’EuroLeague féminine pour Basket Landes et Bourges

Basket Landes et Bourges se retrouvent dans le même groupe E, avec également Mersin, Brno, Schio et Salamanque. Les deux équipes joueront chacune 6 matchs en format aller-retour. Outre leur double-affrontement entre eux, les adversaires de Basket Landes seront Mersin et Brno tandis que les Tango affronteront Schio et Salamanque. Avec le bilan du 1er tour également pris en compte, il faudra terminer dans les quatre premiers du groupe (sur six) pour s’avancer vers le play-in et le Final Six.