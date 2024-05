Le nouveau format bien complexe de l’EuroLeague Féminine, avec un Final Six

L’EuroLeague Féminine a dévoilé le nouveau format de la compétition qui sera appliqué dès la saison 2024-25. Le Comité européen de la FIBA a adopté cette nouvelle version, en Slovénie, concernant la plus grande compétition européenne féminine. Les détails ont été dévoilés ce mercredi 15 mai. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la FIBA n’a pas fait dans la simplicité, alors accrochez-vous.

Deux phases de groupes… avec des play-in pour aller au Final Six

Auparavant scindé en deux groupes de huit, le 1er tour se fera désormais en quatre groupes de quatre équipes lors du premier tour, avec des matchs aller-retour. Les trois premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour le 2e tour, tandis que la 4e équipe de chaque groupe rejoindra le 1er tour des playoffs de l’EuroCup.

Les équipes des groupes A et B fusionneront pour former le groupe E et les équipes des groupes C et D formeront le groupe F. Chaque équipe affrontera les adversaires qu’elle n’a pas encore joués dans les groupes nouvellement formés dans un format là aussi aller-retour. Les quatre premières équipes de chaque groupe poursuivront la campagne dans les Play-In Series, avec une qualification en demi-finales pour les deux premières équipes des groupes E et F, en quarts de finale pour les formations classées 3e et 4e. Les demi-finalistes des play-in sont automatiquement assurés d’être au Final Six, tandis que seules les vainqueurs des quarts de finale le seront.

Ce 2e tour détermine ainsi les huit formations qui participeront au Final Six. Pour le coup, pas de réel changement (si ce n’est un tour supplémentaire), avec un tableau à élimination directe.