G League

Killian Hayes frôle le triple-double en G-League

G-League - Killian Hayes continue d'enchaîner les performances de haut niveau en G League avec le Cleveland Charge, se montrant une nouvelle fois proche du triple-double face aux Long Island Nets.
00h00
Killian Hayes frôle le triple-double en G League

Crédit photo : Cleveland Charge

Killian Hayes (1,96 m, 24 ans) poursuit son excellente dynamique en G-League. Le meneur franco-américain du Cleveland Charge a encore livré une nouvelle prestation complète ce 2 janvier, confirmant qu’il est l’un des joueurs les plus dominants de la ligue de développement de la NBA depuis le début de la saison.

– Journée 20260102

Une ligne de stats XXL face aux Long Island Nets

Face aux Long Island Nets, Killian Hayes a frôlé le triple-double avec 28 points à 10/21 aux tirs, 9 rebonds, 3 interceptions et 10 passes décisives en 42 minutes. Très en vue dans la création comme à la finition, le meneur a porté l’attaque du Charge, affichant une maîtrise globale du jeu sur l’ensemble de la rencontre. Le Choletais termine co-meilleur scoreur de son équipe avec Sean McNeil (1,92 m, 27 ans). Toutefois, alors qu’il s’était montré très adroit à 3-points jusqu’ici, il a terminé à un faible 2/10 derrière l’arc.

Capable d’alterner entre agressivité balle en main et lecture collective, Hayes a régulièrement mis ses partenaires dans les meilleures dispositions, tout en prenant ses responsabilités au scoring lorsque la défense adverse se resserrait. Son équipe s’est imposée après prolongation sur le score fleuve de 131 à 126.

Killian HAYES
Killian HAYES
28
PTS
9
REB
10
PDE
Logo G League
CLE
131 126
LON

Une régularité qui interpelle en G-League

Cette nouvelle sortie de haut niveau s’inscrit dans une série très solide pour l’ancien joueur passé par le centre de formation de Cholet. Match après match, Killian Hayes s’impose comme l’un des leaders offensifs et défensifs du Cleveland Charge, avec une production statistique constante et un impact visible des deux côtés du terrain.

Sa capacité à peser dans tous les secteurs – points, rebonds, passes, défense sur le porteur – confirme son ambition de retrouver durablement une place au plus haut niveau.

LIRE AUSSI

Le Cleveland Charge porté par son meneur français

Avec ce type de performances, le Cleveland Charge peut s’appuyer sur un véritable chef d’orchestre. Il assume pleinement son rôle, dirige le jeu et donne le tempo, tout en montrant une agressivité offensive retrouvée. L’international français tourne à 23,3 points, 3,6 rebonds et 7,5 passes de moyenne en 14 matchs en G-League cette saison, Tip Off Tournament et saison régulière comprises. Son équipe est troisième de la conférence Est avec un bilan de 4 victoires pour 1 défaite, avant son prochain rendez-vous le 8 janvier face à Mexico City Capitanes. Cleveland est à égalité avec le Greensboro Swarm. Seul les Raptors 905 d’Olivier Sarr sont devant, avec 5 victoires et 1 défaite, malgré leur premier revers pour démarrer 2026. Pourtant, le Français Olivier Sarr (2,08 m, 26 ans) a capté 18 rebonds, en plus de marquer 11 points.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Killian Hayes.jpg
Killian HAYES
Poste(s): Meneur
Taille: 196 cm
Âge: 24 ans (27/07/2001)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / G League
PTS
23,3
#19
REB
3,6
#282
PD
7,5
#11

Killian Hayes continue de marquer des points, aussi bien sur le plan individuel que collectif, en espérant une opportunité en NBA à terme.

