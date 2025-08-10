Matthias Flosse, sans club, est partenaire d’entraînement avec une formation d’ÉLITE 2

Bien connu de la NM1 ces dernières années, Matthias Flosse (2,10 m, 26 ans) a fait son apparition avec une équipe d’ÉLITE 2 en ce début de mois d’août 2025. Si l’ailier-fort joue les sparrings-partners avec Caen comme révélé par Ouest-France, il ne va cependant pas s’engager avec le CBC. Il vient participer aux entraînements du club normand en attendant de se trouver un nouveau défi professionnel.

PROFIL JOUEUR Matthias FLOSSE Poste(s): Ailier Fort Taille: 210 cm Âge: 26 ans (06/12/1998) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 12,2 #57 REB 6,8 #9 PD 1,3 #217

Saison du retour réussie à Loon-Plage

Matthias Flosse n’a pas encore trouvé preneur au sortir de son exercice 2024-2025 avec Loon-Plage en NM1. Habitué de la division depuis ses premiers pas avec GET Vosges en 2020, le poste 4-5 avait connu un sérieux coup d’arrêt dans sa carrière en 2023-2024, après deux solides saisons à Boulogne-sur-Mer. Après quatre petits matchs avec Andrézieux-Bouthéon, l’intérieur s’est rompu le tendon d’Achille.

Revenu à la compétition la saison dernière à Loon-Plage, Mathias Flosse a montré qu’il était bien revenu de cette grave blessure, compilant plus de 12 points à 47% aux tirs et 6 rebonds en 25 minutes de jeu en moyenne. « Un an sans jouer ça demande du temps pour retrouver les sensations, mais oui au final, je m’en sors bien et j’arrive à être performant dans une bonne dynamique d’équipe », nous disait-il en février dernier.

Passé par les centres de formation de Nancy et Gravelines-Dunkerque, Matthias Flosse attend donc d’avoir une nouvelle opportunité de montrer sa valeur pour la prochaine saison. Malgré de belles saisons en Nationale 1, ce poste 4-5 n’a quasiment connu que cette division depuis le début de sa carrière, hormis lors de ses débuts professionnels à Gries-Oberhoffen en 2019-2020 en ELITE 2 (11 minutes de jeu en moyenne sur 19 matchs).