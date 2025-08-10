Recherche
ELITE 2

Matthias Flosse, sans club, est partenaire d’entraînement avec une formation d’ÉLITE 2

ELITE 2- Revenu à la compétition la saison dernière avec Loon-Plage après une blessure au tendon d'Achille, l'ailier-fort Matthias Flosse est sans club au début du mois d'août 2025. En attendant, il s'entraîne avec Caen, formation d'ÉLITE 2.
00h00
Crédit photo : Pauline Ledez

Bien connu de la NM1 ces dernières années, Matthias Flosse (2,10 m, 26 ans) a fait son apparition avec une équipe d’ÉLITE 2 en ce début de mois d’août 2025. Si l’ailier-fort joue les sparrings-partners avec Caen comme révélé par Ouest-France, il ne va cependant pas s’engager avec le CBC. Il vient participer aux entraînements du club normand en attendant de se trouver un nouveau défi professionnel.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Matthias Flosse.jpg
Matthias FLOSSE
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 210 cm
Âge: 26 ans (06/12/1998)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / NM1
PTS
12,2
#57
REB
6,8
#9
PD
1,3
#217

Saison du retour réussie à Loon-Plage

Matthias Flosse n’a pas encore trouvé preneur au sortir de son exercice 2024-2025 avec Loon-Plage en NM1. Habitué de la division depuis ses premiers pas avec GET Vosges en 2020, le poste 4-5 avait connu un sérieux coup d’arrêt dans sa carrière en 2023-2024, après deux solides saisons à Boulogne-sur-Mer. Après quatre petits matchs avec Andrézieux-Bouthéon, l’intérieur s’est rompu le tendon d’Achille.

Revenu à la compétition la saison dernière à Loon-Plage, Mathias Flosse a montré qu’il était bien revenu de cette grave blessure, compilant plus de 12 points à 47% aux tirs et 6 rebonds en 25 minutes de jeu en moyenne. « Un an sans jouer ça demande du temps pour retrouver les sensations, mais oui au final, je m’en sors bien et j’arrive à être performant dans une bonne dynamique d’équipe », nous disait-il en février dernier.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
madaballer
Publicité gratuite ? 😅 Il y en a plein d'autres des joueurs sans Club qui s'entraînent avec des groupes qui ont repris...
