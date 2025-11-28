Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroCup Féminine

Lisa Berkani en feu : l’internationale française porte l’Estudiantes Madrid pour conclure la phase de poules d’EuroCup

EuroCup - Lisa Berkani a terminé la phase de poules d’EuroCup féminine en patronne. L’internationale française a été l’élément déclencheur de la victoire de l’Estudiantes Madrid en Roumanie, sur le parquet du Rapid Bucarest, pour la 6e et dernière journée. Les Espagnoles terminent ainsi premières du groupe I, devant Angers.
|
00h00
Résumé
Écouter
Lisa Berkani en feu : l’internationale française porte l’Estudiantes Madrid pour conclure la phase de poules d’EuroCup

Lisa Berkani a marqué 27 points avec l’Estudiantes à Bucarest

Crédit photo : FIBA

Arrivée en octobre à l’Estudiantes Madrid, Lisa Berkani (1,75 m, 28 ans) a signé une prestation majeure en EuroCup féminine (27 points à 8/13 aux tirs, dont 6/9 à 3-points, 3 rebonds et 5 passes décisives en 32 minutes) pour valider la première place du groupe I, avec 5 victoires et 1 défaite, devant Angers. Dès la première mi-temps, la Française a incarné l’étincelle offensive qui a permis aux Madrilènes de créer un premier écart.

Une première période où Berkani a changé le rythme

L’Estudiantes a d’abord pris le contrôle du match, soutenu par ses supporters présents en Roumanie. Si le Rapid Bucarest est revenu au contact (18–22), le deuxième quart-temps a marqué le tournant : alors que la dynamique semblait basculer (23–22), la réaction madrilène est venue d’un trio Osma – Bühner – Berkani.

Cette dernière, qualifiée de « Tornado » par le club, a multiplié les prises d’initiative pour relancer son équipe et l’amener jusqu’à +10 (29–39). À la pause, l’Estudiantes Madrid menait 43 à 34.

Berkani au rendez-vous dans les moments chauds

Le troisième quart s’est transformé en duel offensif permanent. Malgré la réduction de l’écart par les Roumaines, l’Estudiantes a conservé son avance (60–65).
Et c’est encore Lisa Berkani qui a ouvert le dernier acte, avec un tir primé pour relancer la machine madrilène. Sous la conduite de Stanacev, les Women in Black ont géré la fin de rencontre avec sang-froid pour s’imposer 88 à 74.

Lisa BERKANI
Lisa BERKANI
27
PTS
3
REB
5
PDE
Logo EuroCup Féminine
BUC
74 88
EST

Un succès important pour aborder les phases finales

En terminant leur phase de poules par une victoire solide à Bucarest, les Espagnoles se projettent vers la suite de la compétition avec confiance avec leur première place et leur bilan de 5 victoires en 6 matches. Le rôle clé joué par Lisa Berkani dans les temps forts du match confirme son intégration express dans l’effectif madrilène.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Nadir Hifi, Adam Mokoka et Kevin Kokila seront coéquipiers dans l'équipe France au All-Star Game LNB 2025
All-Star Game
00h00Les effectifs du All-Star Game 2025 révélés
Gerald Ayayi et l'équipe de France reçoivent la Belgique ce vendredi soir, et c'est à voir sur beIN
Qualif' Coupe du Monde
00h00France – Belgique : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match des Bleus
La Lituanie réalise le comeback de l'année !
Coupe du Monde masculine
00h00Miracle à Londres : la Lituanie climatise le Royaume-Uni au buzzer après un final irréel d’Ignas Sargiūnas !
Ristic et la Serbie s'en sont sortis contre la Suisse
Qualif' Coupe du Monde
00h00-23 à la mi-temps mais la victoire au bout : la Serbie s’en sort contre la Suisse !
Betclic Élite
00h00Offre Black Friday : abonnez-vous un an à BeBasket pour seulement 29,99€ !
Lisa Berkani a marqué 27 points avec l'Estudiantes à Bucarest
EuroCup Féminine
00h00Lisa Berkani en feu : l’internationale française porte l’Estudiantes Madrid pour conclure la phase de poules d’EuroCup
Qualif' Coupe du Monde
00h00« Oublié du basket, presque mort », Killian Tillie, le rookie des Bleus, est prêt à rattraper le temps perdu
NBA
00h00Double-double XXL pour Noa Essengue, qui cartonne en G-League après ses débuts avec les Chicago Bulls
NM1
00h00Fin de travaux pour Josaphat Bilau au BesAC
Betclic ELITE
00h00Deux Monégasques élus au All-Star Game par le public
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Double-double XXL pour Noa Essengue, qui cartonne en G-League après ses débuts avec les Chicago Bulls
Rudy Gobert et Minnesota ont perdu sur le parquet d'OKC
NBA
00h00Minnesota enchaîne une 3e défaite, Rudy Gobert tenu à 5 points face à un Thunder irrésistible
Betclic ELITE
00h00Après la NBA, Jared Rhoden veut « déployer [ses] ailes et voir d’autres horizons » à Paris
NBA
00h00Noah Penda frôle son premier double-double en NBA
NBA
00h00Alex Sarr réussit l’un de ses meilleurs matchs pour la première victoire des Wizards depuis… 1 mois !
NBA
00h00James Harden rend hommage à Chris Paul après l’annonce de sa retraite
NBA
00h00Sacramento prêt à tout brader… sauf Maxime Raynaud et deux autres jeunes
NBA
00h00Chauncey Billups impliqué dans un vaste réseau de jeux illégaux : accusations, technologies truquées et liens avec la mafia américaine
Tyler Herro dribble en contre-attaque avec deux coéquipiers du Miami Heat courant à ses côtés, lors d’un match NBA disputé devant un public nombreux.
NBA
00h00Tyler Herro signe un retour incroyable et offre la victoire au Heat dans les dernières secondes
Rudy Gobert a fini en double-double contre Sacramento
NBA
00h00Défaite bête des Timberwolves de Rudy Gobert face aux Kings de Maxime Raynaud
1 / 0