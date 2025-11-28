Lisa Berkani en feu : l’internationale française porte l’Estudiantes Madrid pour conclure la phase de poules d’EuroCup

Arrivée en octobre à l’Estudiantes Madrid, Lisa Berkani (1,75 m, 28 ans) a signé une prestation majeure en EuroCup féminine (27 points à 8/13 aux tirs, dont 6/9 à 3-points, 3 rebonds et 5 passes décisives en 32 minutes) pour valider la première place du groupe I, avec 5 victoires et 1 défaite, devant Angers. Dès la première mi-temps, la Française a incarné l’étincelle offensive qui a permis aux Madrilènes de créer un premier écart.

Une première période où Berkani a changé le rythme

L’Estudiantes a d’abord pris le contrôle du match, soutenu par ses supporters présents en Roumanie. Si le Rapid Bucarest est revenu au contact (18–22), le deuxième quart-temps a marqué le tournant : alors que la dynamique semblait basculer (23–22), la réaction madrilène est venue d’un trio Osma – Bühner – Berkani.

Cette dernière, qualifiée de « Tornado » par le club, a multiplié les prises d’initiative pour relancer son équipe et l’amener jusqu’à +10 (29–39). À la pause, l’Estudiantes Madrid menait 43 à 34.

Berkani au rendez-vous dans les moments chauds

Le troisième quart s’est transformé en duel offensif permanent. Malgré la réduction de l’écart par les Roumaines, l’Estudiantes a conservé son avance (60–65).

Et c’est encore Lisa Berkani qui a ouvert le dernier acte, avec un tir primé pour relancer la machine madrilène. Sous la conduite de Stanacev, les Women in Black ont géré la fin de rencontre avec sang-froid pour s’imposer 88 à 74.

Un succès important pour aborder les phases finales

En terminant leur phase de poules par une victoire solide à Bucarest, les Espagnoles se projettent vers la suite de la compétition avec confiance avec leur première place et leur bilan de 5 victoires en 6 matches. Le rôle clé joué par Lisa Berkani dans les temps forts du match confirme son intégration express dans l’effectif madrilène.