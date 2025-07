Le parcours tortueux d’Hugo Facorat continue : direction une high school à New-York

C’est un prospect difficile à suivre. Membre de la génération 2007 et donc techniquement éligible pour la Draft NBA 2026, il semble bien qu’Hugo Facorat (2,10 m, 18 ans) va opter pour un cursus plus long. Entre les centres de formation de l’Élan Béarnais, de la JL Bourg, l’Overtime Elite et un court passage au Stade Toulousain dans sa ville natale, il aura décidément enchaîné les destinations depuis deux ans. Il faut dire que beaucoup ont été des mauvaises expériences.

PROFIL JOUEUR Hugo FACORAT Poste(s): Pivot Taille: 210 cm Âge: 18 ans (23/05/2007) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 1 #376 REB 2 #259 PD 0,5 #330

À l’image de sa saison en Overtime Élite, bien loin de ses espérances. Pourtant drafté par les City Reapers, il n’a joué que 7 petits matchs avec 6 minutes de moyenne, pour des statistiques forcément faméliques de 1,1 point à 19% aux tirs et 0,6 rebond. Pourtant, il avait impressionné au Combine et était un des prospects internationaux à suivre dans cette nouvelle ligue américaine. À la suite de cela, on ne l’a pas non plus vu dans la pré-sélection française à l’EuroBasket U18.

Déménagement à New-York

Forcément déçu, le prospect médaillé de bronze à l’Euro U16 en 2023 va continuer l’aventure américaine. Sa signature a été annoncée par le nouveau programme high school (lycée) des Crosstrainers Academy, dans la banlieu nord de New-York, dans la municipalité de Nouvelle-Rochelle. Une école internationale avec un programme d’étude global et préparatoire à la NCAA, qui a des implantations dans d’autres villes mondiales (Dubaï notamment) et a attiré son choix. Il était notamment recruté par des mastodontes du circuit comme Montverde.

Ailier-fort longiligne, Facorat est un prospect à potentiel qui est encore loin d’être développé à son maximum. Très mobile pour sa taille, il est capable de dribbler et de shooter de loin. Ses inspirations sont Jordan Poole et Emoni Bates. Le genre de profil qui s’épanouit plutôt dans le jeu américain, rapide et athlétique, qu’il sillonne depuis bientôt deux ans. D’où ses choix de carrière différents des autres de sa génération 2007 comme Maxence Lemoine ou Jahel Trèfle, qui ont choisi de rester se former en France. Reste à voir quel choix sera le plus payant sur le long-terme.