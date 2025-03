Revenu prématurément d’Overtime Elite, Hugo Facorat signe un retour avorté à Toulouse

Alors que son ancienne équipe des City Reapers est actuellement engagée en finale d’Overtime Elite, Hugo Facorat (2,10 m, 17 ans) n’est pas allé au bout de son expérience américaine, aperçu pour la dernière fois dans le circuit OTE le 14 décembre 2024.

Il faut dire, aussi, qu’elle ne fut certainement pas à la hauteur de ses espérances, avec un faible temps de jeu (6 minutes de moyenne, sur 7 matchs), et une productivité tout aussi réduite (1,1 point à 19% et 0,6 rebond).

Rentré chez lui, à Toulouse, l’ancien pensionnaire du TCMS, du Pôle Espoirs et du TOAC faisait office de sparring-partner au Stade Toulousain Basket depuis quelques jours. Il s’était même engagé pour la fin de saison et avait signé ses grands débuts en Nationale 1 vendredi dernier à Charleville-Mézières, démontrant une activité intéressante (2 points, 4 rebonds, 1 passe décisive et 3 interceptions pour 8 d’évaluation en 9 minutes).

Mais au sortir d’une apparition éclair de 106 secondes mardi contre Avignon, le – surprenant – couperet est tombé. « La collaboration avec Hugo s’arrête ce jour », a simplement communiqué mercredi soir le club toulousain, sans donner plus d’explications par la suite. C’est donc sans la dissuasion du prospect, sa principale qualité à ce jour, que le STB tentera d’aller décrocher son maintien en NM1, après avoir gaspillé une précieuse cartouche face à la lanterne rouge USAP (78-85).