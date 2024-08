Le prospect Hugo Facorat va continuer sa carrière en Overtime Elite

Il existe aujourd’hui pléthore de choix pour les prospects français et européens qui veulent se développer en vue d’atteindre le plus haut niveau. L’Overtime Elite, ligue américaine créée en 2021, en est une nouvelle. Celle-ci avait notamment attiré Alexandre Sarr ou les jumeaux Amen et Ausar Thompson, aujourd’hui en NBA. Cette fois, c’est le Français Hugo Facorat (2,08 m, 17 ans) qui va rejoindre les rangs de la ligue basée à Atlanta. Membre de la génération 2007, il a commencé le basket à Toulouse avant de passer trois années dans le centre de formation de l’Élan Béarnais. En 2023/24, il a partagé sa saison entre les Espoirs Pro B (6,5 points de moyenne) et le championnat U18 élite (16,7 points de moyenne). Avant de quitter le club pour s’entraîner avec la JL Bourg, puis de partir aux États-Unis. En équipe de France, il a participé à la médaille de bronze de sa génération à l’été 2023 en U16. Mais n’a pas passé le cut pour la Coupe du monde U17 cet été.

Un style de jeu plus américain qu’européen

Ailier-fort longiligne, Facorat est un prospect à potentiel qui est encore loin d’être développé à son maximum. Très mobile pour sa taille, il est capable de dribbler et de shooter de loin (50% à 3-points avec 2 tentatives par match en Espoirs Pro B). Le genre de talents qu’il a pu montrer à l’ANGT de Paris en avril, ou dans le circuit américain Nike EYBL cet été. C’est d’ailleurs là-bas qu’il a attiré l’intérêt de l’Overtime Elite et de certaines universités en NCAA. À 17 ans, il rejoint l’Overtime Elite avec un an de retard par rapport à Alexandre Sarr avant lui. Mais avec deux ans d’avance sur un autre français présent là-bas, Zati Loubaki. La ligue est en effet ouverte aux joueurs de 16 à 20 ans. Facorat avait visité ses installations à la mi-juillet, et y signe donc un mois plus tard. Il s’est déclaré à la Draft OTE qui aura lieu en septembre. Il pourrait y être choisi dans les premières positions. Avec sa future équipe, il devra montrer ses talents afin de faire monter les attentes autour de lui.

L’objectif du Toulousain est d’aller en NBA (sa classe de Draft est en 2026). Il préfère le jeu américain à l’européen, comme il l’a expliqué dans une interview à League Him. Ses inspirations sont d’ailleurs les purs scoreurs Jordan Poole et Emoni Bates, redoutables joueurs de un-contre-un.