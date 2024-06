Les 12 de l’équipe de France U17 pour la Coupe du monde

L’équipe de France U17 masculine est la première sélection nationale phare à jouer sa compétition officielle cet été. La sélection de Lamine Kebe, qui a rapporté la médaille de bronze sur la dernière édition, à Malaga en 2022, défie d’entrée le tenant du titre : les Etats-Unis à 16h30 ce samedi 29 juin.

La Coupe du monde U17 est devenue la compétition phare chez les jeunes. En effet, dès l’Euro U18, les plus gros prospects sont préservés ou appelés à évoluer avec leurs ainés. La Coupe du monde U19 – une année sur deux – est moins compétition avec l’absence des draftés, à l’image de l’édition 2023 en Hongrie.

Pour aller chercher une médaille, Lamine Kebe s’est appuyé sur son groupe du Pôle France mais aussi des joueurs de club, tels les meneurs/arrières Akram Naji et Maxence Lemoine ou encore le MVP de la finale de la Coupe de France U17 et du Final Four U18 Soren Bracq. A l’intérieur, il sera intéressant d’observer les progrès de Noa Kouakou-Heugue et Jahel Trefle alors que Nathan Soliman, encore U15, sera sans doute le joueur le plus suivi de la compétition par les scouts NBA. Son compère du poste 4 Jonas Boulefaa sera un élément majeur des Bleuets au même titre que l’ailier Hugo Yimga-Moukouri, encore U16. Kyllian Michée, vainqueur de l’ANGT avec le Real Madrid, n’a pas été prolongé.

Après le premier match face aux Etats-Unis ce dimanche, l’équipe de France U17 masculine affrontera la Chine ce dimanche 30 juin à 13h30 puis la Guinée mardi à 11h30. Les 1/8e de finale s’enchaîneront le lendemain avant trois matches en trois jours vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juillet.