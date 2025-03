Le SCABB-2 décroche du duo de tête, le gros coup de Feurs dans la course au maintien

Poule haute

Le SCABB Lab, la réserve de Saint-Chamond-Andrézieux, ne peut pas monter en Pro B, où évolue déjà son grand frère, mais le titre de champion de France NM1 était un objectif motivant pour l’équipe de Guillaume Quintard. La perspective a pris un peu de plomb dans l’aile avec le non-match de mardi à Tours (52-68), reléguant les Ligériens à deux longueurs du leader Quimper, qui a fait exploser Saint-Vallier (100-61). En revanche, Le Havre reste en embuscade suite à sa victoire facile à Levallois (91-71).

Parmi les autres faits marquants de la soirée, on notera que Jules Le Roux (Tarbes-Lourdes) a battu son record à l’évaluation en professionnel (13 points à 100%, 9 rebonds et 6 passes décisives pour 25 d’évaluation) lors d’une démonstration contre LyonSO (92-59), tandis que Luka Nikolic a signé la deuxième plus grosse moisson de la saison (19 rebonds, pour aller avec ses 18 points), juste derrière l’inévitable Joe Burton (22 rebonds), afin de permettre à Challans de mater Loon-Plage (95-83).

Poule basse

En explosant Besançon (100-77), malgré les 29 points d’Idrissa Pouye (après son zéro pointé du week-end !), Angers n’a pas manqué l’occasion de revenir à égalité de la poule basse avec le club doubiste, et Rennes, qui n’a pas tremblé contre Metz (95-81) avec la performance référence en pro de Julian Ngufor (20 points à 8/10, 10 rebonds et 2 interceptions pour 30 d’évaluation).

Plus en bas du classement, Toulouse va jouer à se faire peur. Certes diminué par les absences de Will Butler et Junior Ouattara, Stade Toulousain a perdu à domicile contre la lanterne rouge Avignon (78-85), qui ne l’avait emporté qu’une seule fois à l’extérieur cette saison ! Alors que le STB avait une formidable opportunité de faire le break, il ne conserve qu’une seule longueur d’avance sur la zone rouge, où figurent Poissy, Fougères, Metz et l’USAP.

En revanche, Boulogne-sur-Mer, Lorient et surtout Feurs ont surtout d’excellentes opérations dans la course au maintien. Avec 25 points de Nolan Kingue, le SOMB l’a emporté à Poissy (82-73) tandis que le CEP a fini par décrocher Charleville-Mézières (96-91). Enfin, les Enfants du Forez ont signé un gros coup à Fougères (80-73).

« On a vraiment livré un bon match, dans une chaude ambiance, où nous avons su garder la tête froide », se réjouit l’entraîneur Romain Tillon au micro du Progrès. « Les joueurs ont affiché de la sérénité et surtout une très grande solidarité. On est resté unis face à l’adversité. Il fallait bien ça pour s’imposer ici. À l’arrivée, notre victoire me semble méritée. J’ai vraiment pris beaucoup de plaisir sur le banc. » Les Ligériens ont ainsi pris deux points d’avance sur les Bretons.