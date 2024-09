Hugo Facorat et Diamant Blazi ont été draftés en Overtime Elite

Le sort des deux jeunes français candidats à la Draft Overtime Elite 2024 s’est décidé cette nuit. La nouvelle ligue américaine pour les joueurs entre 16 et 20 ans va donc accueillir Hugo Facorat (2,08 m, 17 ans) et Diamant Blazi (2,02 m, 19 ans). Les deux tricolores ont été sélectionnés à la suite ce mercredi 18 septembre. Au troisième tour, Blazi a été drafté en premier par l’équipe des Cold Hearts. Puis Facorat l’a suivi en deuxième position en atterrissant aux City Reapers, les champions en titre. Ils concourront donc sous ces maillots pour la saison à venir, en espérant suivre les traces d’Alexandre Sarr, qui est aussi passé par l’Overtime Elite dans son parcours vers la NBA. La saison 2024/25 doit débuter en décembre.

Les deux tricolores ont participé aux camps d’entraînement de la ligue ces dernières semaines, pour montrer de quoi ils étaient capables. Avec son profil d’intérieur scoreur capable de dribbler et de shooter, Hugo Facorat a attiré les City Reapers. « On aime Hugo, il a une bonne réputation. Il est arrivé un peu tard, mais il a travaillé dur » a souligné son nouveau coach. Quant au basketteur-influenceur Diamant Blazi, ce sont ses qualités athlétiques démentielles qui ont séduit les Cold Hearts, qui ont même “volé” le pick à une autre équipe pour le sélectionner. « C’est ce qu’on essaye de construire. On veut des bons athlètes parce qu’on veut jouer vite en transition et ce genre de joueurs est parfait pour nous » a aussi expliqué le coach. Là-bas, les anciens membres des centres de formation de Pau et Roanne vont s’épanouir dans le style de jeu à l’américaine, rapide, athlétique et offensif. Et aussi bénéficier d’une exposition médiatique aux États-Unis en espérant un jour, réaliser leur rêve d’aller en NBA.

À noter que l’ancien gravelinois Thomas Bassong-Croixmarie a aussi rejoint l’Overtime Elite cette nuit, en tant que non-drafté. Il avait passé la saison dernière dans le centre de formation du Zalgiris Kaunas, et a donc décidé de s’envoler vers les États-Unis. Il a rejoint l’équipe JellyFam.