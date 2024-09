Diamant Blazi deuxième français à se présenter à la Draft de l’Overtime Elite

Hugo Facorat ne sera pas le seul tricolore sur la ligne de départ de la Draft 2024 de l’Overtime Elite, cette nouvelle ligue américaine destinée aux jeunes de 16 à 20 ans. L’espoir de la génération 2007 a été rejoint par son aîné de deux ans, Diamant Blazi (2,02 m, 19 ans). Ce dernier s’est aussi déclaré candidat à la Draft, qui aura lieu le 17 septembre prochain, et déterminera sa future équipe.

Cet ancien membre du centre de formation de la Chorale de Roanne – où il n’avait jamais trouvé sa place (1,9 point de moyenne en Espoirs ÉLITE) – a quitté la France pour les États-Unis en 2023. Il a signé pour la saison 2023/24 à la prep school de Jordan Christian en Floride, censée le préparer à entrer à l’université. Ce qui ne sera finalement pas son destin. Après une saison où il a dominé le circuit lycéen – avec par exemple des moyennes de 15,5 points, 8,2 rebonds et… 6,0 contres lors d’un échantillon de dix matchs en janvier – Blazi a attiré l’intérêt de plusieurs facs. En mars, il nous racontait avoir reçu sa première offre d’une université de première division, Monmouth. Depuis, il en a visité d’autres et reçu deux nouvelles offres, de North Florida et Indiana. Mais plutôt que de se diriger vers le circuit NCAA, le joueur originaire de Narbonne a donc choisi l’Overtime Elite, dont il avait visité les installations à Atlanta en mars. Une ligue qui correspond davantage à son profil.

6’8 2024 wing Diamant Blazi will take an official visit to Indiana tomorrow, he tells @madehoops.

Diamant averaged 15.5 PPG this season along with 6 BPG and has a 42 inch vertical

The most athletic remaining unsigned senior in the 2024 class

The French wing recruitment’s has… pic.twitter.com/nUs8tzBMYY

— Arman Jovic (@PDTScouting) March 26, 2024