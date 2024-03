Diamant Blazi reçoit une offre de Monmouth : « C’est une Université incroyable »

Parti aux États-Unis l’an passé, Diamant Blazi tente de gagner sa place en NCAA. L’Audois, qui est connu pour être un influenceur sur les réseaux sociaux, a reçu sa première offre de bourse universitaire, de la part des Monmouth Hawks. « J’ai une visite prévue à UNCG (l’université de Caroline du Nord à Greensboro, NDLR), Washington state et San Francisco », nous a-t-il ajouté alors qu’il attend d’autres invitations dans les semaines et mois à venir. Il nous raconte cette expérience :

« Depuis que je suis arrivé aux États-Unis, j’ai eu beaucoup d’intérêt d’universités. Ils commencent à me connaître. Comme je suis arrivé un peu tard aux États-Unis, mon recrutement a pris un peu de temps. Je n’ai pas joué sur le circuit AAU et les tournois d’été où il y a toute l’exposition, toutes les coaches d’université qui viennent se déplacer pour apprendre à connaître les nouveaux joueurs et pour voir qui ils vont recruter pour les années suivantes. Si tu ne joues pas en AAU, les coachs pendant la saison, eux aussi ils ont leur saison, du coup ils ne te connaissent pas. Pendant la saison au lycée, j’ai quand même réussi à faire parler un petit peu de moi et à attirer l’attention de pas mal de bonnes universités. Au fur et à mesure, avec mes stats, mes performances, des coaches ont commencé à venir me parler.

J’ai fait ma première visite officielle à Stetson mi-février. Et après celle-là, j’ai été contacté par l’université de Monmouth. C’est dans le New Jersey, à côté de New York. Ils m’ont proposé de faire ma première visite officielle. Ça s’est passé super bien, j’ai été super bien accueilli, ils ont fait venir ma mère et mes cousins. C’était vraiment incroyable, le campus était sublime, c’était vraiment l’université à l’américaine typique, avec une salle magnifique et vraiment tout ce qu’il faut pour bien s’entraîner et bien progresser. On a discuté pendant longtemps, il y a eu une grosse période de flirt avec le staff technique, l’école, les coéquipiers, tout ça. Quand je suis arrivé, tout le monde m’attendait comme un roi un petit peu, on va dire. Ce n’est pas en France que j’aurais eu ça. Je suis arrivé dans les vestiaires, tout le monde était assis en rond pour me dire bonjour, j’ai checké tout le monde. Je me suis présenté, ils se sont présentés, on est parti faire une activité bowling, on a passé le week-end tous ensemble, quoi. J’ai assisté à un de leurs matchs, j’ai fait le tour de l’université, on a eu des discussions avec ma mère etc. Et juste avant de partir, on a fait du coup le shooting photo, ce qui est typique de chaque visite. Il y a un shooting photo en maillot. Et à la fin du shooting photo, le head coach de Monmouth est venu et il m’a dit qu’il m’offrait ma première offre universitaire, que j’avais une bourse complète dans cette école et que du coup si je désirais être dans cette école à la fin de l’année, je le pouvais. C’est la première offre d’université de division I que j’ai.

Ce n’est que le début parce que, comme mon recrutement était tardif et que c’est bientôt la fin de l’année, tous les gens de son âge ont déjà des offres. Les programmes se demandent s’ils doivent risquer de faire une offre à un joueur s’il a zéro offre ? Du coup j’avais plein d’universités qui étaient intéressées mais qui ne faisaient pas d’offre parce qu’il n’y avait pas réellement de sécurité derrière, on ne sait pas réellement ce que je vaux, je suis arrivé il y a 7 mois, est-ce qu’elles peuvent vraiment se lancer ? Là maintenant, Monmouth, ils ont fait le premier pas. Dans les mois qui arrivent, les universités qui s’étaient intéressées à moi, maintenant que j’ai une offre, devraient pour certaines se manifester. Normalement je devrais avoir une petite quinzaine d’offres, j’espère que ça se passera comme ça. En attendant, là j’ai mon offre de Monmouth, c’est une université incroyable. Pour l’instant, je n’ai que ça, et franchement ça me suffit, j’adore cette université. Maintenant, je ne vais pas committed (m’engager) dès maintenant, parce que ma famille et moi avons décidé d’attendre un petit peu. Je committerai sûrement en juin ou en mai. On va voir les opportunités que j’ai, mais pour l’instant Monmouth a une grande place dans mon cœur. »