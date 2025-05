Monaco, troisième club d’EuroLeague en danger : Le Mans arrache aussi une troisième manche !

Les deux mains jointes le long de la ligne de touche, Guillaume Vizade a vu sa prière être entendue. Alors que Trevor Hudgins venait de rater son premier lancer-franc à 0,4 seconde du buzzer, le meneur sarthois n’a pas tremblé sur le second, délivrant ainsi le MSB (88-87).

Une victoire in extremis qui permet aux Manceaux de s’offrir une troisième manche et de continuer de rêver d’une qualification en demi-finale de playoffs de Betclic ÉLITE.

La frayeur Hudgins

Malgré la défaite, on reconnaîtra toutefois une qualité à la Roca Team : son implication mentale, pas toujours évidente en Betclic ÉLITE. Finaliste malheureuse de l’EuroLeague, l’AS Monaco a su rapidement tourner la page. Si la finale semble encore loin, la Roca Team est consciente que ce parcours en playoffs de Betclic ÉLITE reste la seule option pour pouvoir garnir un peu plus son armoire à trophées. Dans ce contexte, les joueurs de Vassilis Spanoulis ont su répondre présent ce vendredi soir.

Après avoir reçu le trophée du meilleur jeune de Betclic ÉLITE des mains de la légende mancelle Alain Koffi, Noah Penda (6 points en 26 minutes) est longtemps resté muet dans ce match capital pour le MSB. Rapidement privée de Trevor Hudgins, sorti sur blessure à la cheville, puis revenu sur le parquet, l’équipe de Guillaume Vizade a joué crânement sa chance dans ce début de match. Et bien que bousculée, la Roca Team s’est appuyée sur un Élie Okobo très efficace (15 points à 3/5 aux tirs, 3 rebonds et 8 passes décisives) pour prendre ses distances dans ce premier quart-temps (13-19, 10′).

L’ASM en tête à la pause

Face à des Manceaux très maladroits, les hommes de Vassilis Spanoulis ont profité des approximations adverses pour conserver l’avantage dans cette première mi-temps. Tout comme son compatriote tricolore, Petr Cornelie s’est lui aussi illustré (6 points à 3/6 aux tirs et 6 rebonds), permettant à Monaco de virer en tête à la pause (33-34, 20′).

Delaunay irrésistible

Malgré un Noah Penda en grande difficulté, le MSB a pu compter sur l’expérience et l’efficacité redoutable de son capitaine Wilfried Yeguete (14 points à 6/10 aux tirs, 8 rebonds et 6 passes décisives) pour rester au contact des Monégasques. Repassée devant juste avant la fin du troisième quart-temps (66-62, 30′), la formation mancelle a fait honneur à son public d’Antarès. Mais, même dans le dur, l’AS Monaco n’a jamais rien lâché.

Même si Daniel Theis s’est montré précieux (16 points à 6/8 aux tirs, 4 rebonds et 3 passes décisives), la Roca Team s’est sabordée. Mal embarqué, le MSB est parvenu à inverser la tendance grâce notamment à Léopold Delaunay (15 points à 7/10 aux tirs, 4 rebonds et 10 passes décisives).

Faute ou pas d’Alpha Diallo ?

Dans une fin de match irrespirable, Trevor Hudgins (14 points à 4/10 aux tirs et 2 passes décisives) a tenté le dernier tir au buzzer et obtenu une faute d’Alpha Diallo, sur un léger contact au niveau du shoot. L’arbitrage vidéo a été demandé et si l’AS Monaco a demandé le challenge sur cette dernière action, c’est bien le MSB qui est sorti vainqueur de ce duel épique ce vendredi soir. Une victoire finale d’un petit point sur le score de 88 à 87. Avec ce succès, les Manceaux forcent ainsi Monaco à disputer une troisième manche. Comme l’ASVEL et Paris, le troisième pensionnaire d’EuroLeague est en danger dans ces quarts de finale.