ITW Adam Mokoka (JL Bourg) : « Je suis vraiment content de revenir en France ! »

Double champion de Roumanie et vainqueur de la coupe de Roumanie en 2024, Adam Mokoka (1,95 m, 26 ans) revient “grandi” de son expérience à Cluj-Napoca, où il s’est montré particulièrement performant en Eurocup. L’international français passé par la NBA avec les Chicago Bulls s’est engagé à la JL Bourg, où il évoluera sous les ordres du sélectionneur Frédéric Fauthoux.

Pour BeBasket, Adam Mokoka évoque son choix de rejoindre la JL, mais aussi les grandes ambitions qu’il nourrit avec le club français.

Adam, vous êtes de retour en France après trois saisons à l’étranger comment vous sentez-vous ?

Je me sens bien ! Je sors de deux belles saisons à Cluj avec deux titres de champion de Roumanie, deux belles performances en play-offs… Maintenant, j’ai hâte d’arriver à Bourg, pour faire plus ample connaissance avec le staff, découvrir mes nouveaux coéquipiers mais aussi ce nouvel environnement pour moi ! Je suis vraiment pressé ! C’est mon retour en France après plusieurs années à l’étranger, je suis vraiment content.

Qu’est-ce qui vous a convaincu de rejoindre la JL Bourg cet été ?

Leur parcours déjà ! Autant en championnat de France qu’en Eurocup, où ils s’étaient hissés jusqu’en finale face à Paris Basketball l’an dernier. Cela montre qu’ils font partie des meilleures équipes françaises et européennes des dernières années. Le coach, Fred [Frédéric Fauthoux, ndlr.], a aussi beaucoup joué dans mon choix, car je le connais depuis dix ans maintenant. Et puis j’ai aussi pu voir et sentir l’énergie des fans lorsque j’ai joué contre la JL. Les fans sont vraiment chauds, poussent derrière leur équipe, et ça a joué pour beaucoup dans ma décision.

« J’ai appris beaucoup de choses sur moi-même à Cluj »

Est-ce que cette signature a été un sujet de discussion avec Frédéric Fauthoux, lors de votre convocation en équipe de France en février ?

Ce n’était pas encore un sujet lors de la fenêtre, car lui comme moi étions en pleine saison, et nous étions même dans la même poule en coupe d’Europe ! C’était un peu délicat (rire) ! Mais dès lors que la saison d’Eurocup s’est terminée, il a pu m’appeler et me signifier sa volonté de m’avoir à Bourg la saison prochaine.

Vous quittez donc la Roumanie après deux saisons avec Cluj. Que vous a apporté cette expérience ?

C’était une vraie découverte autant sur le plan basket que sur la culture et le pays en général. J’ai appris beaucoup de choses sur moi-même, en y trouvant énormément de stabilité. Cluj est le seul club où je suis resté deux ans, depuis mon aventure à Chicago en NBA où la situation était bien différente. J’ai pu m’épanouir, apprécier, me relâcher dans ce cadre très calme. Cluj est une ville étudiante avec beaucoup de Français d’ailleurs, je n’étais pas dépaysé. La nourriture y est bonne, la vie n’y est pas cher, et les supporters sont très proches du club. Je ne m’attendais pas à ce que cela m’apporte autant, mais je repars grandi !

Quelles sont vos ambitions en signant à Bourg-en-Bresse ?

Je viens chercher des titres ! Il faut dire la vérité, c’est une équipe au top : l’objectif ne peut être autre chose que des titres. Cela peut être l’Eurocup, la Coupe de France, le championnat de France ; en tout cas je veux en gagner le maximum.

« À Bourg, je viens chercher des titres ! »

Avez-vous été surpris par la montée en puissance du club sur les dernières années ?

Pas vraiment surpris, car je sais que le staff travaille énormément et intelligemment. Le coach a été un grand joueur et est déjà un grand coach, les assistants comme le manager général ont beaucoup d’expérience au haut niveau. Avec les joueurs qu’ils ont choisis, ce sont aussi eux qui ont permis à la JL Bourg d’être aussi haut aujourd’hui.

Comment vous préparez-vous à ce nouveau chapitre de votre carrière ?

J’ai coupé une dizaine de jours après ma saison, notamment pour soigner une petite contracture au mollet qui est aujourd’hui pleinement rétablie. J’ai repris les entraînements, mais il était bon de se reposer physiquement et mentalement pendant ces quelques jours. Je fais tout pour avoir la réussite, mais le plus important et le plus déterminant est la santé.

PROFIL JOUEUR Adam MOKOKA Poste(s): Arrière Taille: 195 cm Âge: 26 ans (18/07/1998) Nationalités: Stats 2024-2025 / EuroCup PTS 11,9 #40 REB 3,3 #101 PD 2,3 #64

Propos recueillis à Paris,