Nouveau coup dur pour les Bleues : Marine Johannès forfait pour l’EuroBasket 2025

La vague bleue de forfaits sur l’EuroBasket 2025 prend chaque jour un peu plus d’ampleur. Après les défections de Gabby Williams, Dominique Malonga et Carla Leite, c’est au tour de Marine Johannès d’annoncer son absence du futur championnat d’Europe, en raison de sa présence en WNBA. L’internationale a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux ce mercredi 21 mai, évoquant notamment « un choix qui n’a vraiment pas été facile à faire, mais il me semble être le bon aujourd’hui ».

L’une des meilleures attaquantes tricolores absentes

Alors que l’équipe de France féminine a débuté sa préparation en début de semaine à Reims, c’est forcément un nouveau coup dur pour la sélection de Jean-Aimé Toupane. Le technicien devra composer sa liste finale sans l’une des meilleures attaquantes françaises, deuxième meilleure marqueuse tricolore aux Jeux olympiques de Paris 2024 (11,7 points de moyenne) derrière Gabby Williams.

Comme pour les autres forfaits préalables en équipe de France, la raison est encore une fois à trouver du côté de la WNBA dont la règle de libération des joueuses pour les compétitions internationales est très contraignante (seulement quinze jours avant l’événement). Marine Johannès (1,78 m, 30 ans), engagée dans sa 4e année avec le New York Liberty, fait face à une forte concurrence sur son poste, dans une équipe championne en titre de la WNBA. Attendue dans un rôle de 6e homme, l’arrière sera en plus agent-libre à la fin de la saison.

Un 2e Euro consécutif loupé

Marine Johannès va ainsi louper pour la seconde fois de suite un EuroBasket. En 2023, la raison était différente dans un contexte toutefois similaire autour de la WNBA : elle n’avait pas été sélectionnée en raison de la signature de son contrat avec le Liberty.