Marine Johannès et Gabby Williams en feu, Monique Akoa-Makani dans les pas d’une légende

Marine Johannès est une magicienne ! Lors de la victoire 95-67 du Liberty qui recevait les Golden State Valkyries, l’arrière tricolore de New York a complètement flambé à trois points, avec 18 points à 6/11 derrière l’arc.

Une performance étincelante, mais Marine Johannès n’est pas une shooteuse exclusive : elle ajoute 2 rebonds défensifs et 4 interceptions, le tout en 22 minutes en sortie de banc.

Les titulaires du Liberty ont également répondu présentes : Breanna Stewart a inscrit 24 points, quand Natasha Cloud est rentrée un peu dans l’histoire avec ses 10 passes décisives du soir. L’arrière américaine est devenue la dixième meilleure passeuse de tous les temps, avec 1555 offrandes pour ses coéquipières, série en cours. Un accomplissement de plus dans la carrière de cette joueuse immense, sur et en dehors du terrain.

Côté Valkyries, les Françaises n’ont pas pu lutter, bien moins adroites que leur compatriote new-yorkaise. Janelle Salaün a marqué 9 points à 3/5 à trois points, mais ce sont les seuls shoots concrétisés de ses 12 tentés au total. La championne d’Italie y ajoute 6 rebonds, mais son influence a été trop limitée par l’adversité des championnes en titre, toujours invaincues cette saison.

Pour Carla Leite (1,75 m, 21 ans), la ligne de stats est moins brillante encore. La jeune arrière continue son apprentissage de la WNBA avec 4 points et une maladresse à gommer (1/7 au tir). Malgré cette défaite, les Valkyries ont un début de saison à l’équilibre : 2 victoires pour 2 défaites.

L’apprentissage est vraisemblablement plus rapide pour Monique Akoa-Makani, encore présente dans le cinq de Phoenix lors de la victoire 94-89 contre Chicago. Malgré quelques doutes sur sa présence, annoncée souffrante à quelques heures du match, la Franco-Camerounaise a encore assuré avec 13 points et 5 rebonds, avec une belle adresse de 4/8 au tir et 3/5 à trois points.

La future berruyère a joué le relais parfait de ses deux stars, Satou Sabally valant 20 points et 8 rebonds avec beaucoup de déchets (7/21). Alyssa Thomas s’est quant à elle muée en distributrice de caviar en signant un match très complet : 10 points, 15 passes décisives, 7 rebonds, 3 interceptions et 2 contres.

Monique Akoa Makani is hitting BIG TIME BUCKETS in the 4Q 🪣 CHI-PHX | League Pass pic.twitter.com/3wPvueOUfJ — WNBA (@WNBA) May 28, 2025

Constante depuis plusieurs rencontres, Monique Akoa-Makani est la première rookie du Mercury à enchaîner quatre matchs à plus de 10 points depuis Brittney Griner en 2013. Elle est tout simplement dans les pas d’une légende de la franchise.

Monique Akoa Makani’s last four games: 11 PTS | 3-6 3P

14 PTS | 3-4 3P

13 PTS | 3-6 3P

13 PTS | 3-5 3P 🏜️✨ pic.twitter.com/HTXWkoZkEs — I talk hoops 🏀 (@trendyhoopstars) May 28, 2025

Du côté de Seattle, les 20 points de Gabby Williams n’ont pas empêché Minnesota de s’imposer logiquement à domicile 82-77.

Meilleure marqueuse du Storm, Williams a d’ailleurs été adroite (8/15) et présente dans tous les compartiments du jeu, avec 4 rebonds défensifs et 6 passes décisives.

Gabby Williams offensive defensive highlights vs Lynx (5/27/2025) pic.twitter.com/htEOKAuypb — nika 🇵🇸 (@hopsgb) May 28, 2025

De son côté, Dominique Malonga continue d’engranger de l’expérience, en jouant 10 minutes face à la meilleure joueuse de la Ligue à son poste : Napheesa Collier. La rookie française n’a inscrit qu’un panier à deux points et raté ses deux autres tentatives, derrière l’arc, mais son temps de jeu grimpe, signe de bons échantillons à l’entraînement.

Mais Minnesota continue donc sa marche en avant, avec une cinquième victoire en autant de rencontres, malgré une Napheesa Collier inhabituellement maladroite (7/18). Déjà favorite pour le titre de MVP, Collier est tout de même restée inarrêtable, avec 16 points, 10 rebonds, 5 passes, 5 interceptions et 2 contres. La troisième Française de la rencontre, Marième Badiane pâtit une nouvelle fois de la concurrence d’une potentielle MVP à son poste. L’intérieure n’a pas joué.

Pour Rachid Meziane, les difficultés continuent

Enfin, le Connecticut Sun de Rachid Meziane continue de sombrer. Opposé aux Dallas Wings, dont le bilan en 0-4 était aussi catastrophique avant la rencontre, Connecticut s’est lourdement incliné 109-87, avec une nouvelle panne d’adresse généralisée.

Toujours sans solution, Rachid Meziane a de nouveau fait appel à Bria Hartley pour 19 minutes. La Franco-Américaine est restée efficace avec 12 points à 4/7 au tir, mais son rendement et ses responsabilités sont presque symptomatiques du dysfonctionnement de la franchise, elle qui revient d’une longue traversée du désert, entre rupture du ligament croisé et contrats coupés. Kariata Diaby a pour sa part fait une apparition assez neutre sur 6 minutes. Aucun tir ni rebond, mais 3 lancers inscrits.

Connecticut a au moins eu le mérite d’offrir un beau retour dans l’État à Paige Bueckers, qui a évolué à UConn à la fac. La meneuse en a profité pour lancer véritablement sa saison, elle qui pêchait d’adresse depuis ses débuts en WNBA. Bueckers a enfin ajouté la réussite au tir à sa vision de jeu et sa bonne défense. Elle a terminé la rencontre avec 21 points à 8/10 au tir, 5 rebonds, 7 passes et 2 interceptions en 35 minutes, et une première victoire dans la Ligue. Pour le Sun, le cauchemar continue : avec 5 défaites en 5 matchs, Connecticut est la pire équipe du début de saison.