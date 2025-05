L’Élan Chalon force l’ASVEL à disputer une troisième manche !

Battu mardi à l’Astroballe, l’Élan Chalon n’avait d’autre choix que de s’imposer ce jeudi soir à domicile pour forcer l’ASVEL à disputer un match 3 décisif samedi. En tête à la pause, les Bourguignons ont résisté au retour adverse (76-69). L’Élan Chalon se donne le droit de rêver à une qualification en demi-finale de playoffs de Betclic ÉLITE.

Chalon devant à la mi-temps

La défaite était interdite ce jeudi soir pour l’Élan Chalon, sous peine de voir sa saison brusquement s’arrêter en quart de finale de playoffs de Betclic ÉLITE. Les Bourguignons n’ont pas mis longtemps à rentrer dans leur match. Après un 7-0 d’entrée, les coéquipiers de Zac Cuthbertson (12 points à 5/7 aux tirs et 8 rebonds) et du capitaine Lionel Gaudoux (11 points à 5/6 aux tirs, 5 rebonds et 2 passes décisives) ont su répondre présent dans cette première mi-temps. Rentrés aux vestiaires avec 5 points d’avance (38-33, 20′), les hommes d’Elric Delord ont su profiter de l’appui du public du Colisée pour enfoncer le clou.

Nando De Colo aura tout tenté…

Revenus sur le parquet avec de bien meilleures intentions et profitant d’un Nando De Colo toujours aussi impactant (13 points à 4/7 aux tirs, 2 rebonds et 3 passes décisives), les Rhodaniens ont su faire le dos rond pour reprendre l’avantage à dix minutes du terme (53-57, 30′).

Un avantage de courte durée puisque ce jeudi soir au Colisée, l’histoire retiendra que cette formation chalonnaise sait faire preuve de caractère quand elle se retrouve dos au mur. Comme en début de match, l’Élan Chalon a repris sa marche en avant en infligeant un incroyable 15-0 aux Villeurbannais pour repasser devant au meilleur moment (de 50-57 à 65-57), avec l’impact surprise de l’Espoir Yanis Tonnellier en sortie de banc (4 points à 100% en 7 minutes).

Un match 3 décisif samedi

Dans une fin de match complètement folle, les locaux ont su résister au retour adverse pour l’emporter et forcer l’ASVEL à jouer un match 3 décisif samedi. Une victoire finale sur le score de 76 à 69 qui offre au peuple chalonnais le droit de rêver d’une qualification en demi-finale de playoffs de Betclic ÉLITE.