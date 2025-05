« Quand même une saison de rêve » pour Cholet Basket et Bastien Vautier

À l’image des propos forts tenus par son entraîneur Fabrice Lefrançois, Bastien Vautier avait l’œil fier mercredi soir à Bourg-en-Bresse, malgré l’élimination prématurée de Cholet Basket.

PROFIL JOUEUR Bastien VAUTIER Poste(s): Pivot Taille: 210 cm Âge: 26 ans (15/11/1998) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 11,3 #41 REB 5 #22 PD 2,4 #62

Irréprochable sur le parquet d’Ékinox (16 points, 5 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres), l’ancien pivot de Lille – qui serait courtisé par l’ASVEL – voulait surtout retenir la formidable aventure collective de CB, qui a surpassé toutes les attentes, réintégrant le Top 4 de Betclic ÉLITE et frôlant une finale de Coupe d’Europe.

Bastien Vautier : « On y a cru jusqu’au bout, mais c’est le sport… Que dire ? On y a mis toutes nos tripes, on a tout donné. Honnêtement, on ne peut pas parler de déception au vu de tout ce qu’on a fait cette saison. Personne ne nous attendait là. On perd contre une très bonne équipe de Bourg mais je suis avant tout fier de tout le monde, joueurs et staff, pour tout ce qu’on a produit. Je ressens de la fierté avant tout.

Le dernier match est à l’image de la saison : peu importe ce qui se passait dans n’importe quel match, on y a toujours cru à chaque instant, qu’on soit à +10 ou à -20. On savait qu’on avait un groupe solide et solidaire.

On passe à 2-3 matches de tous les trophées qu’on aurait pu avoir cette saison. Dans l’ensemble, on a quand même vécu une saison de rêve. Mais malheureusement, les matches couperets… Paf, tu te fais éliminer, tu ne vas pas en finale de la FIBA Europe Cup, tu ne passes pas en demi-finale du championnat. C’est comme ça. C’est une saison qui va nous faire grandir humainement et sportivement. »