Bastien Vautier courtisé par l’ASVEL, Soren Bracq suivi par Gravelines : le point sur les joueurs de Cholet pour 2025-2026

Éliminé en quart de finale de Betclic ÉLITE par Bourg-en-Bresse, Cholet Basket tourne déjà son regard vers la saison prochaine. Selon Ouest-France, plusieurs joueurs sont très convoités après une saison réussie, à commencer par Bastien Vautier, dont le profil unique de pivot solide et efficace sous le cercle attire notamment l’attention de l’ASVEL. D’autres, comme Soren Bracq, attisent les intérêts ailleurs, tandis que la tendance est à une certaine stabilité du côté de Nathan De Sousa, Jamuni McNeace et Gérald Ayayi.

Vautier en route vers un nouveau défi ?

Révélation de la première moitié de saison choletaise, Bastien Vautier (11,3 points et 4,9 rebonds) a impressionné par sa justesse près du cercle et sa vision du jeu. Selon Ouest-France, il « avait signé deux ans, avec une clause qu’il va vraisemblablement activer d’ici le 15 juin ». Courtisé par l’ASVEL, le pivot de 2,10 m pourrait découvrir l’EuroLeague, mais garde également un œil sur l’étranger. Son profil atypique, robuste et doté de bons mains, plaît à de nombreux clubs. « Je ne sais pas si c’était mon dernier match avec Cholet, ce n’est pas vraiment la question pour l’instant », a-t-il déclaré mercredi soir en conférence de presse à Bourg-en-Bresse.

PROFIL JOUEUR Bastien VAUTIER Poste(s): Pivot Taille: 210 cm Âge: 26 ans (15/11/1998) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 11,3 #41 REB 5 #22 PD 2,4 #62

Bracq séduit Gravelines, dossier sensible pour Cholet

Âgé de seulement 18 ans, Soren Bracq a profité de l’absence de T.J. Campbell pour se révéler. Le Gravelines-Dunkerque a déjà formulé une offre concrète, selon Ouest-France. Si Fabrice Lefrançois souhaite désormais le conserver, les hésitations du club face à l’incertitude autour de De Sousa ont fragilisé la situation. La décision du jeune arrière reste incertaine, dans un dossier jugé « délicat » par le quotidien régional.

De Sousa, McNeace et Ayayi vers une continuité

En fin de contrat ou disposant de clauses de sortie, plusieurs cadres pourraient malgré tout continuer l’aventure choletaise. C’est le cas de Nathan De Sousa, dont Ouest-France indique qu’il « a jusqu’au 31 mai pour activer sa clause de sortie » mais que « la tendance serait plutôt à ce qu’il reste ». Même son de cloche pour Gerald Ayayi, dont la clause court jusqu’au 15 juin mais dont un départ ne serait envisagé que « sauf grosse offre venue de l’étranger ».

Quant à Jamuni McNeace, son impact défensif et son énergie contagieuse ont convaincu la direction. Une prolongation est dans les tuyaux, et Ouest-France affirme que « la proposition du club devrait trouver grâce aux yeux de l’Américain ».