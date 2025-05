« La place est loin d’être acquise, il va falloir la défendre », nous glissait Franck Seguela jeudi après-midi à Marseille… et il ne croyait malheureusement pas si bien dire.

Propulsé n°1 mondial du basket 3×3 lundi 19 mai suite à la victoire de Toulouse lors du Masters d’Amsterdam, le Landais n’aura passé qu’une semaine au sommet de la hiérarchie planétaire.

Alors que les Stormers ont été battu en quart de finale du Masters de Marseille (20-21 contre Miami), Franck Seguela a rétrogradé à la troisième place. Il est désormais devancé par le Serbe Strahinja Stojacic, vainqueur et MVP du tournoi phocéen, et par Worthy de Jong, finaliste au Parc Chanot.

𝘽𝘼𝘾𝙆 𝙏𝙊 𝙃𝙄𝙎 𝙈𝙐𝙇𝙏𝙄𝙑𝙀𝙍𝙎𝙀

Strahinja Stojacic 🇷🇸 gets back to the #1 spot in the 3×3 ranking pic.twitter.com/ji2fWJtJIG

— 3×3 Basketball | FIBA3x3 (@FIBA3x3) May 26, 2025