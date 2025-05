La JDA Dijon héroïque, Paris contraint à une belle de tous les dangers

Pour la promotion de la Betclic ÉLITE, via la production d’images fortes, il était presque criminel de ne pas accorder ce dernier panier d’Axel Julien. D’ailleurs, la LNB ne s’y est pas trompée en diffusant quasi immédiatement la séquence sur ses réseaux sociaux. Mais pourtant, les arbitres ont refusé de valider l’invraisemblable 3+1 du meneur dijonnais, estimant que la faute de T.J. Shorts avait été commise avant….

Discutable mais le Varois a eu le mérite de se remettre les idées en ordre pour assurer l’essentiel : rentrer un lancer-franc alors qu’il avait quasiment fêté son shoot comme un titre. « J’étais quasiment sûr que c’était bon », a-t-il avoué à DAZN. « Les arbitres en ont décidé autrement. Je me suis un peu déconcentré à faire le con mais je me suis vite remis dedans pour mettre le lancer-franc. » Une décision sans conséquence au final, donc

💬 Axel Julien sur son incroyable 3+1 refusé pour @DAZN_FR 🙃 "J'étais quasiment sûr que c'était bon. Je me suis un peu déconcentré à faire le con mais je me suis vite remis dedans pour mettre le lancer-franc !" 💯 https://t.co/M5jvbL6WqG 📸 FOXAEP pic.twitter.com/faFJGeVsKj — BeBasket (@Be_BasketFr) May 29, 2025

Sans conséquence ? Paris ne dira évidemment pas la même chose. Alors que T.J. Shorts a laissé échapper un lancer-franc à 11 secondes de la fin qui aurait pu sceller la victoire parisienne, le club de la capitale se retrouve contraint de disputer un Match 3 décisif, dont il se serait bien passé. Au-delà du seul lancer du MVP, c’est surtout la gestion du money-time qui est en cause (58-66, 34e minute), avec une incapacité à trouver des relais une fois Maodo Lô (21 points en 20 minutes) mis sous l’éteignoir.

« C’est le basket, on savait qu’ils allaient répliquer », a réagi le lutin californien sur DAZN. « Heureusement, la série n’est pas sur une manche sèche. On a joué des matchs décisifs toute la saison. Notre équipe est bâtie pour ça. On va rebondir et on sera prêts ! » Ce sera sûrement sans Collin Malcolm, touché au mollet dès l’entame.

Samedi, à 16h30, le Paris Basketball jouera donc une partie de sa saison face à une JDA qui a grandement sauvé la sienne ces six derniers jours, en se qualifiant pour les playoffs puis en terrassant Paris. Oubliées les deux claques contre La Rochelle, le cauchemar de Bilbao (ou pas ?) et ces interminables semaines passées dans les bas-fonds de la Betclic ÉLITE, Dijon s’est offert une émotion folle ce jeudi, dans une soirée qui restera dans les annales du club.

« Ça me rappelle tellement de souvenirs », exprimait le héros, Axel Julien (14 points, 2 rebonds et 11 passes décisives). « La saison a été compliquée, on a connu des hauts et des bas. Mais revivre des playoffs avec Dijon, dans une telle ambiance, c’est quelque chose qui va rester. Je suis content que ce soit tombé de notre côté ! On mérite ce match et on n’a pas volé notre belle. Désormais, on n’a plus de pression ! Ce n’est pas la meilleure saison de l’histoire du club mais on a assuré le minimum. Ce n’est que du bonus. » Or, Paris ne peut pas en dire autant. Et cela peut changer beaucoup de choses pour samedi après-midi…