Shaquille Harrison, l’homme providentiel de l’ASVEL face à Chalon

Shaquille Harrison (1,93 m, 31 ans) n’est pas le joueur dont on attendait qu’il fasse basculer le match 1 entre l’ASVEL et Chalon. Pourtant, mardi soir à l’Astroballe, l’arrière américain de 31 ans a livré une prestation XXL, des deux côtés du terrain, pour signer la plus belle copie de sa saison française. Dans son édition du jour, Le Progrès met en lumière ce joueur de l’ombre, adoubé par tout son camp.

Une performance inattendue, mais déterminante

Alors que les projecteurs se sont braqués sur le tir primé plus la faute de Théo Maledon à 40 secondes du terme, c’est bien Shaquille Harrison qui a affiché la meilleure évaluation du match côté ASVEL : 28, grâce à 25 points (9/14 aux tirs), 5 rebonds (dont 4 offensifs) et 4 passes décisives. Une performance offensive d’autant plus marquante qu’il n’avait jamais atteint ce niveau de production à Villeurbanne, où il affichait jusqu’alors 7,3 d’évaluation moyenne en championnat.

PROFIL JOUEUR Shaquille HARRISON Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 193 cm Âge: 31 ans (06/10/1993) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 6,6 #141 REB 2,5 #127 PD 2,4 #65

En conférence de presse, l’entraîneur chalonnais Elric Delord reconnaissait une erreur de stratégie : « On a décidé de mettre notre moins bon défenseur sur lui. Harrison va très vite ? Oui, mais il ne shoote pas. Les points qu’il a marqués, c’est sur les ‘‘petits’’ qui ne peuvent pas faire face à sa puissance. »

Un parcours riche entre NBA et G-League

Passé par l’université de Tulsa, Shaquille Harrison a également un passé de joueur de football américain de très bon niveau. Toutefois, plutôt que de jouer à Kansas en NCAA football, il est devenu un cadre du Tulsa Golden Hurricane. C’est bien simple, il est le seul joueur de l’histoire de la fac à cumuler au moins 1 300 points, 400 passes et 200 interceptions. Mais c’est surtout par la suite qu’il a construit sa réputation de défenseur d’élite : non-drafté en 2016, il a réussi à jouer 200 matchs NBA entre 2018 et 2023 (Phoenix, Chicago, Denver, Brooklyn, Memphis, Portland, Lakers), avant de se distinguer en G-League. Deux fois élu meilleur défenseur de la saison (2022, 2024), il a terminé meilleur intercepteur du championnat deux années de suite.

🇺🇸 Shaquille Harrison rozegrał wczoraj swoje najlepsze spotkanie od czasu przyjścia do ASVEL, które pokonało Chalon 100-87 i jest jedną nogą w półfinale play-offów obecnego sezonu ligi francuskiej. 27 minut

25 punktów

5 zbiórek

4 asysty

1 blok

1 przechwyt pic.twitter.com/fesHUPJfhz — Marcin28 🇵🇱 (@Assassi80518554) May 28, 2025

L’éloge de la discrétion et du travail

Arrivé à l’ASVEL à l’été 2024, Harrison s’est immédiatement fondu dans le collectif villeurbannais. « Shaq est un garçon formidable et un gros travailleur. Il est toujours positif, a envie d’apprendre, ce qui est remarquable à son âge », a confié son coach Pierric Poupet. « Il est moins vocal que David (Lighty), mais ils ont la même intelligence relationnelle et émotionnelle. »

Dans un match couperet, l’ancien coéquipier de LeBron James et Nikola Jokic a prouvé qu’il pouvait aussi être une menace offensive, sans jamais perdre de vue son rôle premier : « C’était mon soir, mais demain matin je reviendrai pour être encore plus dur, peu importe si je marque zéro point jeudi. »