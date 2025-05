Vers une finale Challans – Mulhouse en NM1 ?

Le Vendée Challans Basket et le Mulhouse Basket Agglomération ont mis un pied en finale de Nationale 1 ! Les deux clubs l'ont emporté à l'extérieur, respectivement au Havre et aux Sables, et auront deux balles de qualification à domicile le week-end prochain.