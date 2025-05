Incroyable dénouement en NM1 : Quimper retrouve la Pro B !

Ce vendredi 9 mai, lors la dernière journée de saison régulière de NM1, tout se jouait entre Quimper, Le Havre et Challans pour la montée directe en Pro B. Et au terme d’une soirée à rebondissements, ce sont les Béliers qui obtiennent le ticket pour l’accession, grâce à leur victoire chez Lyon SO et la défaite du Havre contre Challans.

L’ascenseur émotionnel de Quimper

En début de semaine, Quimper n’osait même plus rêver de la Pro B, tant le scénario pour y prétendre paraissait farfelu. Mais grâce à l’énorme craquage du Havre, coupable de deux déconvenues vendéennes dans le sprint final (Sables-d’Olonne et Challans), les Béliers ont obtenu l’opportunité de revenir en Pro B, deux ans après leur relégation.

« Nous, on était presque mort il y a deux heures, et nous revoilà en vie », soufflait l’entraîneur quimpérois Thibault Wolicki au micro d’Ouest France après avoir décroché une victoire de l’espoir contre le SCABB 2 mardi. Un espoir que Quimper a su concrétiser, en effectuant sa part du job en déplacement à Lyon SO (52-60). Dans une partie à très faible scoring (seulement 28-28 à la pause), les Béliers ont finalement su s’en sortir en trouvant un peu d’adresse en seconde période, comptant notamment sur les 10 points de Lucas Thévenard (avec 7 rebonds dont 4 offensifs). Au buzzer final, Thibault Wolicki et ses joueurs ont pu exploser de joie en apprenant que Challans avait fait leurs affaires en gagnant au Havre quelques minutes plus tôt.

Une désillusion de plus pour Le Havre

Car la montée de Quimper était également conditionnée au fait que le STB ne l’emporte pas. Ayant relancée la course à la montée en perdant aux Sables d’Olonne, la formation de Lauriane Dolt avait cependant encore son destin en main au moment de recevoir Challans. Mais face à l’équipe de Sébastien Lambert, les Normands se sont pendant longtemps écroulés… avant un sursaut d’orgueil, finalement vain, en fin de match !

Menés de plus de 15 points au début du dernier quart-temps (56-72), Steven Cayol et ses partenaires ont fait espérer les Docks Océane au cours des dix dernières minutes. Le Guadeloupéen a même eu des lancers francs pour faire passer le STB devant dans les dix dernières secondes, mais a pu seulement égaliser (81-81). Derrière, Nikolic a été très bien trouvé par Parfait Njiba sous le cercle pour faire repasser Challans devant (81-83), ce à quoi n’a pas pu répondre Le Havre, n’arrivant jamais à décrocher un dernier tir sur les cinq secondes restantes.

Une nouvelle désillusion donc pour Le Havre, qui dpensait pourtant pouvoir mettre fin à sept ans de malheur en NM1, après la finale perdue en 2019 contre Saint-Quentin, l’annulation d’une saison pour Covid ou les effondrements en cours de saison. Mais non, pour retrouver la Pro B, le STB devra surmonter un déboire de plus, lors des playoffs de NM1, où il ne sera même pas la tête de série n°1. Challans se console avec ce privilège, après avoir vu également la Pro B lui échapper.