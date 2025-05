Noa Essengue grimpe dans le top 10 dans la dernière Mock Draft d’ESPN

Pour la troisième année consécutive, un Français pourrait donc se retrouver dans le top 10 de la Draft NBA. Son impact des deux côtés du terrain est très apprécié dans la NBA moderne tandis que son explosivité et sa capacité à provoquer des fautes séduisent l’Amérique. Malgré une palette offensive encore brute, sa jeunesse et sa progression sont un facteur intriguant pour un prospect qui n’a pas encore atteint les 19 ans. Son plafond très haut et sa fin de saison pourraient bien le faire tomber à la neuvième place, pick appartenant aux Toronto Raptors

Notons que derrière Noa Essengue (9e), Joan Beringer (15e) se maintient en milieu de premier tour alors que Maxime Raynaud continue de progresser (24e) et Nolan Traoré (25e) de reculer. Noah Penda lui est stable (28e).

