L’ASVEL jouera l’intégralité de sa demi-finale à la LDLC Arena plutôt qu’à l’Astroballe

Loin de l’étuve de l’Astroballe, encore oppressante de chaleur ce samedi pour la belle contre l’Élan Chalon (99-75), l’ASVEL jouera l’intégralité de sa demi-finale de Betclic ÉLITE à la LDLC Arena, sa deuxième maison de Décines.

Le club villeurbannais y a déjà joué deux matchs de championnat, pour deux victoires (98-92 contre Paris le 22 décembre et 89-80 contre Bourg-en-Bresse le 18 avril).

« On a aussi vécu de belles communions avec le public à l’Arena », rappelait Pierric Poupet. « On y a fait des bons matchs en EuroLeague. Si l’Astroballe de ce samedi peut être délocalisée à l’Arena, avec 6 000 personnes en plus, ça peut aussi faire du bruit ! »

En demi-finale, l’ASVEL affrontera l’AS Monaco ou Le Mans. Le premier match est programmé mardi à 21h, suivi du deuxième jeudi soir, à la même heure. En cas de Match 5, il serait également disputé à la LDLC Arena, le jeudi 12 juin.