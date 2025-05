L’hommage de Pierric Poupet au… speaker de l’Astroballe : « Il a une bonne part de responsabilité dans notre victoire ! »

Comme toujours depuis 2019, l’ASVEL s’est qualifiée pour les demi-finales du championnat de France. Au bout d’une troisième manche à sens unique, l’équipe villeurbannaise a fini par éliminer l’Élan Chalon (99-75).

En conférence de presse, l’entraîneur Pierric Poupet a notamment ressorti un facteur X inattendu : le speaker de l’Astroballe, Pierre Salzmann-Crochet, qui s’est démené pour permettre aux 5 000 fans rhodaniens de couvrir l’ambiance mise par les quelques 300 supporters chalonnais, lisant notamment, avant l’entre-deux, des extraits de posts de réseaux sociaux comparant l’Astroballe à « un frigo » ou « une cathédrale ».

Sur la performance convaincante de l’ASVEL : « On a eu de l’intensité et de l’adresse. J’ai vu beaucoup d’abnégation chez mes joueurs. Je suis très heureux qu’ils aient montré ce visage là qu’on n’avait pas vu depuis plusieurs matchs. »

Sur l’ambiance de l’Astroballe : « L’Astroballe et le public de l’ASVEL sont rentrés dans leurs playoffs. Je voudrais remercier Pierre le speaker qui a fait un boulot incroyable. Incroyable. Il a une bonne part de responsabilité dans notre victoire. On sait évidemment que l’Astro est un atout quand elle pousse. Il faut remercier les gens qui ont joué leur partition avec beaucoup de passion. Je suis content que le public villeurbannais ait pu répondre au public qui nous avait houspillé jeudi. »

Sur la demi-finale : « Je n’ai pas de préférence entre Monaco et Le Mans. Le MSB nous a vraiment malmenés à Antarès et c’est une très belle équipe. On l’a encore vu lors de leur match retour contre l’ASM. Elle a un impact énorme. Ce sera quoiqu’il arrive une équipe difficile à manœuvrer. Si c’est Monaco, je ne sais pas quelle équipe on aurait, avec quels joueurs, et on aurait la position d’outsider que j’aime bien. Mais si c’est Le Mans, on aurait forcément un adversaire redoutable tant ils sont impactants. »