Un an après la finale de l’EuroCup, remportée par le club de la capitale, le Paris Basketball et la JL Bourg se retrouveront dans une série de playoffs. Poussée à un Match 3 par la JDA Dijon, l’équipe de Tiago Splitter n’a fait qu’une bouchée des Bourguignons (114-88) afin de composter son billet pour les demi-finales.

La frayeur Shorts

D’entrée de jeu, T.J. Shorts met le Paris Basketball sur les bons rails avec 4 points et 2 passes décisives sur les quatre premières actions. Après deux contre-attaques de Paris avec Nadir Hifi à la finition, Dijon est déjà forcé de prendre son premier temps mort après seulement 3 minutes de jeu (12-2, 3e). De retour en jeu, T.J. Shorts s’effondre sur le parquet en se tenant l’arrière cuisse (16-2, 4e). Une grosse frayeur pour le club de la capitale, simplement éphémère puisque le double MVP reviendra en jeu ultérieurement.

Sans T.J. Shorts, la tendance reste cependant la même. Yakuba Ouattara et Nadir Hifi continuent de creuser l’écart: 27-7. Malgré un nouveau temps mort dijonnais, l’adresse à trois points des Parisiens est irrésistible (33-11, 9e). Sur un tir du milieu du terrain et au buzzer du premier quart-temps de Tyson Ward, le Paris Basketball mène déjà 38 à 14 à la fin du premier quart-temps.

40 minutes à sens unique

Sur les 8e et 9e paniers à 3 points de Paris, inscrits par Sebastian Herrera, l’écart s’envole à +30 et déjà 46 points marqués en seulement 13 minutes de jeu (46-16, 13e) ! Après un « mini retour » des dijonnais sur un 9-0 (46-25, 15e), les Franciliens continuent de dominer au rebond offensif et de sanctionner à 3 points (58-26, 18e). +31 à la pause (63-32) avec déjà 14 points de Yakuba Ouattara et 13 points de Nadir Hifi.

Au retour des vestiaires, Dijon tente une défense tout terrain pour revenir dans le match, mais rien y fait malgré les éclats d’ Ilias Kamardine (17 points au final) et de Gregor Hrovat (18 points). Sur un nuage, le Paris Basketball ne sera jamais inquiété: 90-59 à la fin du 3e quart temps, 100-70 à la 33e puis 114-88 score final.

Côté parisien, T.J. Shorts termine le match avec 21 d’évaluation en 17 minutes tandis que Yakuba Ouattara a ajouté 20 points. Mention spéciale au meilleur marqueur de Betclic ÉLITE, Nadir Hifi, tenu à 9 points à 3/11 jeudi et auteur d’un récital ce samedi (26 points à 9/18 et 7 passes décisives).

Les joueurs de Tiago Splitter se qualifient donc pour les demi-finales de Betlcic ÉLITE, où ils retrouveront la JL Bourg au meilleur des cinq manches, pour un remake de la finale de l’EuroCup 2024.