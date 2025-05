Nouvelle mock Draft d’ESPN : cinq Français projetés au premier tour

Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans), first pick en 2023, Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans) et Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans), deux premiers choix en en 2024. La jeunesse française se porte très bien en ce moment, nos tricolores ont la cote chez ESPN qui a placé cinq d’entre eux au premier tour de sa dernière mock draft. Si aucun d’entre eux ne figurent dans le Top 10, en comptant autant dans les 30 premiers choix serait historique.

🇫🇷 La place des joueurs français dans la dernière Mock Draft 2025 d’ESPN par @DraftExpress : 1️⃣3️⃣ Hawks | Joan Beringer

…

1️⃣5️⃣ Thunder | Noa Essengue

…

2️⃣0️⃣ Heat | Nolan Traoré

…

2️⃣4️⃣ Thunder | Maxime Raynaud

…

2️⃣8️⃣ Celtics | Noah Penda Des fits pas inintéressants en… pic.twitter.com/iOj2Aqu7Cw — 50 Nuances 🇺🇸🏀 (@50NuancesDeNBA) May 19, 2025

Joan Beringer à la 13e place, Noa Essengue 15e

Joan Beringer (2,10 m, 18 ans) mène le contingent tricolore, prévu pour tomber à la 13e place, chez les Atlanta Hawks de son compatriote Risacher. Auteur d’une saison solide, l’intérieur du Cedevita Olimpija Ljubljana, qui s’est mis à la balle orange il y a moins de quatre ans, a impressionné les scouts. ESPN juge que « ses formidables atouts physiques, combinés à sa capacité à couvrir le terrain sur le périmètre, à se tourner vers des joueurs plus petits et à protéger le panier, montrent qu’il a un potentiel important. »

PROFIL JOUEUR Joan BERINGER Poste(s): Pivot Taille: 210 cm Âge: 18 ans (11/11/2006) Nationalités: Stats 2024-2025 / ABA Liga PTS 4,8 #168 REB 4,2 #47 PD 0,5 #184

Auteur de bons quarts de finale de playoffs allemands, Noa Essengue (2,05 m, 18 ans) se trouve deux places plus tard. Le joueur d’Ulm est projeté à la 15e place, pick appartenant à l’Oklahoma City Thunder qui « n’aurait pas grand besoin d’un joueur comme Essengue. L’équipe privilégiera probablement une approche axée sur les meilleurs talents disponibles si elle utilise tous ses choix », selon ESPN. Auteur d’une grosse saison, en EuroCup comme en EasyCredit BBL, le poste 3/4 longiligne a la cote outre-Atlantique et ses performances lors des playoffs en Allemagne pourraient bien le faire monter.

PROFIL JOUEUR Noa ESSENGUE Poste(s): Ailier Taille: 205 cm Âge: 18 ans (18/12/2006) Nationalités: Stats 2024-2025 / EasyCredit BBL PTS 10,1 #75 REB 4,5 #46 PD 1,2 #112

Nolan Traoré, Maxime Raynaud et Noah Penda complètent le cinq

Longtemps prévu pour jouer les premiers rôles, Nolan Traoré (1,91 m, 18 ans) a vécu une dégringolade, il est désormais prévu à la 20e place, chez le Miami Heat. Si le meneur de jeu de Saint-Quentin assure que cette chute est source de motivation, ESPN juge que « certains scouts le voient comme un talent prometteur, mais une saison irrégulière en France a mis à mal sa sélection. Sa taille, sa vitesse, ses qualités de meneur de jeu et son potentiel de tireur offrent un potentiel évident s’il parvient à combiner toutes ses qualités. »

PROFIL JOUEUR Nolan TRAORÉ Poste(s): Meneur Taille: 191 cm Âge: 18 ans (28/05/2006) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 11,6 #34 REB 1,7 #171 PD 5,1 #9

Grand gagnant du Draft Combine, Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans) continue son ascension fulgurante et pointe désormais à la 24e place, l’envoyant lui aussi vers l’Oklahoma. Le prospect de Stanford « a été l’un des grands vainqueurs du Combine, étant sans doute le joueur le plus impressionnant des matchs, mesurant plus de 2,10 mètres pieds nus et 2,78 m d’envergure debout », a précisé ESPN.

Enfin, à la 28e place, choix des Boston Celtics, on retrouve Noah Penda (1,99 m, 20 ans). Le poste 4/3 du Mans, récemment élu meilleur jeune de la saison de Betclic ELITE, sort d’une saison productive qui l’a vu monter tranquillement dans les mock Draft. ESPN commente : « Le sens du jeu aigu de Penda et son impact des deux côtés du terrain, après une saison productive et complète en France, feraient de lui une cible intéressante pour cette partie de la Draft. Il possède d’excellentes qualités de joueur de rôle, c’est notamment un excellent « decision maker » et un meneur de jeu défensif. »