Projeté au 1er tour, Noa Essengue se porte candidat à la Draft NBA 2025

Cette semaine de mi-avril a marqué les premières inscriptions de joueurs Français à la Draft NBA 2025 : après Noah Penda et Mohamed Diawara, c’est au tour de Noa Essengue de retenter sa chance cette année.

NEWS: Noa Essengue, a projected top-20 pick, will enter the NBA draft. The 2nd youngest prospect in this draft, just 3 days older than Cooper Flagg, Essengue is having a productive season versus high level competition with ratiopharm Ulm.

Noa Essengue est l’un des plus gros prospects français de cette Draft NBA 2025. Deuxième joueur le plus jeune de la cuvée (né en décembre 2006) derrière le n°1 attendu Cooper Flagg, l’ailier a un profil physique (2,05m) et technique très convoité outre-Atlantique. C’est pour cette raison qu’il est projeté au premier tour, aux alentours de la 20e position.

Après sa formation à l’Orléans Loiret Basket et au Pôle France, Noa Essengue a pris la direction de Ulm en Allemagne à l’été 2023. Le club, qui s’est spécialisé dans le développement de jeunes joueurs, a permis au natif d’Orléans de franchir de multiples paliers au niveau professionnel, que ce soit en Bundesliga ou en EuroCup.

Surtout utilisé avec l’équipe réserve (3e division allemande) lors de sa première saison, le médaillé de bronze U16 en 2022 a explosé en cet exercice 2024-2025. En Bundesliga, il affiche des moyennes de 9,4 points à 47% aux tirs dont 26% à 3-points, avec 4,6 rebonds, 0,7 interception et contre en une vingtaine de minutes de jeu. Sur la scène européenne, il a été encore meilleur, alignant 12,4 points à 56% aux tirs dont 31% à 3-points sur la saison régulière d’EuroCup.

Noa Essengue creates matchup problems every time he steps on the floor, with impressive speed covering ground fluidly, getting off the floor quickly for dunks and offensive rebounds. At 6'10, he's often tasked with guarding PGs thanks to his quick feet and outstanding length. https://t.co/k6BFAc38eg pic.twitter.com/pjsGZX8tQ2

