Cinq Français dans le Top 34 d’ESPN en vue de la Draft NBA 2025

Alors que les Sweet Sixteen de la March Madness s’apprêtent à débuter et que le NIT entre dans sa dernière ligne droite, ESPN a dévoilé une mise à jour de son big board des 100 meilleurs prospects en vue de la Draft NBA 2025. Cinq Français y figurent : Nolan Traoré, Joan Béringer, Noa Essengue, Noah Penda et Maxime Raynaud, preuve du talent tricolore grandissant sur la scène internationale.

New Top 100 rankings and NBA draft stock watch, with everything we learned this weekend. Who is rising, falling, and has something to prove still in the Sweet 16?

LINK: https://t.co/GA5y4BLd16 pic.twitter.com/PxbXyKnA55

— Jonathan Givony (@DraftExpress) March 25, 2025