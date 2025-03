À trois mois de la Draft, Noa Essengue bat de nouveau son record en Allemagne !

Il monte en puissance au meilleur des moments. Depuis qu’il n’a plus que le championnat allemand à se soucier, Noa Essengue (2,05 m, 18 ans) a davantage de temps pour récupérer et arrive plus à en forme à ses matchs. Depuis l’élimination en EuroCup d’Ulm début février, le prospect tricolore dépasse les 13 points de moyenne, bien au-delà de sa moyenne annuelle (9,4 points). Il gagne aussi en efficacité.

Ce samedi 22 mars dans la victoire d’Ulm face aux Skyliners de Francfort (115-88), l’Orléanais a battu son record dans le championnat allemand. Il a en effet atteint les 21 points à 7/10 aux tirs (dont 3/5 à 3-points), en plus de 4 rebonds, 4 passes décisives, 1 interception et 1 contre en 28 minutes. Il a férocement attaqué le panier sans relâche, mais a surtout battu son record à 3-points, lui qui n’avait jamais mis 3-points dans un match cette saison, et tourne à 20% de réussite derrière l’arc en Bundesliga.

Une sélection au premier tour quasiment assurée ?

De bonne augure à trois mois de la Draft NBA du 26 juin. Le Français n’a plus qu’un mois et demi de saison régulière pour s’illustrer, avant des playoffs où Ulm, actuellement deuxième derrière le Bayern, aura des chances d’aller loin. Il a donc le champ libre pour faire ses preuves auprès des scouts qui viennent nombreux à ses matchs. Le grand collègue de Nolan Traoré (1,91 m, 18 ans) en équipe de France jeunes se place entre la 10e et 25e place dans la plupart des mock drafts. Il est un prospect très suivi depuis des années grâce à son profil physique atypique. Il semble avoir fait le bon choix de rejoindre la pépinière de talents d’Ulm, qui a fait drafter son ancien coéquipier Pacôme Dadiet (2,03 m, 19 ans) en n°25 l’année dernière.