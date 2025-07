Donte DiVincenzo forfait pour l’EuroBasket 2025, l’Italie mise sur Darius Thompson

Censé faire ses débuts internationaux cet été avec la Nazionale, Donte DiVincenzo (1,93 m, 28 ans) ne jouera pas l’EuroBasket 2025. Le récent naturalisé italien a déclaré forfait en raison d’un pépin physique. Pour le remplacer, Gianmarco Pozzecco a décidé d’appeler un autre joueur naturalisé : Darius Thompson (1,93 m, 30 ans), qui disputera ainsi sa première compétition internationale avec l’Italie.

Darius Thompson, nouvel atout pour la Squadra Azzurra

Alors qu’il avait été intégré à la présélection de 18 joueurs rendue publique à la mi-juillet, Donte DiVincenzo ne sera finalement pas de la campagne estivale de la sélection italienne. Présent en visio lors de la conférence de presse de la Fédération ce mercredi, l’arrière des Minnesota Timberwolves a officialisé son retrait : « Je suis désolé de ne pas pouvoir rejoindre l’équipe nationale cet été en raison d’un problème physique. Cela m’a forcé à prendre une décision très difficile. Mais mon objectif reste le même : poursuivre l’aventure avec le basket italien sur la durée, avec la Coupe du monde et les Jeux olympiques. »

Pour remplacer l’ancien joueur des Golden State Warriors, l’Italie a choisi de faire appel à un autre joueur naturalisé : Darius Thompson. Le meneur américain, passé par Brindisi en Serie A entre 2019 et 2021, évoluait cette saison à l’Anadolu Efes Istanbul. Il vient de s’engager avec Valence pour l’exercice 2025-2026. Naturalisation acquise, il devient le seul joueur naturalisé autorisé à disputer la compétition.

Des statistiques solides en EuroLeague

Lors de la saison 2024-2025, Darius Thompson s’est illustré en EuroLeague sous les couleurs de l’Anadolu Efes avec des moyennes de 9,5 points, 4,5 passes décisives et 2 rebonds en 39 matchs. En championnat turc, il compilait 5,9 points, 3,8 passes et 1,8 rebond sur 30 rencontres.

À 30 ans, il s’apprête à découvrir les joutes internationales, et ce dans un groupe costaud. L’Italie est en effet versée dans le groupe C du premier tour de l’EuroBasket 2025, à Limassol (Chypre), avec l’Espagne, la Grèce, la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie et le pays hôte.

Darius Thompson tra gli Azzurri 💙 L’esterno classe 1995 prenderà parte al raduno in preparazione ad #EuroBasket a partire dal 7 agosto 🇮🇹#Italbasket pic.twitter.com/ouTuvJEV6n — Italbasket (@Italbasket) July 30, 2025

Une équipe italienne ambitieuse malgré le forfait

Malgré l’absence de DiVincenzo – qui tournait cette saison à 11,8 points, 3,8 rebonds, 3,8 passes et 1,3 interception en NBA – la Squadra Azzurra pourra compter sur un groupe solide avec notamment Simone Fontecchio, Nicolo Melli, Marco Spissu ou encore Danilo Gallinari.

Darius Thompson rejoint ainsi une sélection de 17 joueurs pour la préparation, avec l’espoir de se faire une place dans l’effectif final. Son profil de meneur gestionnaire, capable aussi de scorer, pourrait bien combler l’absence du combo-guard de Minnesota.