Courtside, épisode 10 : Gros plan sur les prospects français attendus à la Draft NBA 2025

Alors que la saison de basket se poursuit de chaque côté de l’Atlantique, le podcast Courtside revient pour un 10e numéro consacré aux prospects français attendus à la Draft NBA 2025. Si Nolan Traoré (1,91 m, 18 ans), Noa Essengue (2,05 m, 18 ans) ou encore Joan Beringer (2,10 m, 18 ans) sont régulièrement cités au premier tour, d’autres comme Noah Penda (1,99 m, 20 ans) ou Maxime Raynaud (2,16 m, 21 ans) pourraient eux aussi intégrer la grande ligue, même si leur nom circule plutôt pour le deuxième tour. Un état des lieux complet, complété par une projection sur les années à venir.

Cinq Français bien placés en 2025, et après ?

Dans ce nouvel épisode, Maxime Bodilis et Gabriel Pantel-Jouve décryptent les profils des cinq Français régulièrement évoqués dans les mock Drafts NBA 2025. Nolan Traoré, meneur très vif passé par le Pôle France et actuellement à Saint-Quentin, reste une valeur sûre malgré une légère baisse de sa cote ces dernières semaines. Noa Essengue, poste 4/3 athlétique d’Ulm en Allemagne, continue lui d’attirer l’attention grâce à son potentiel. De son côté, le féroce défenseur Joan Beringer (Olimpija Cedevita) est plus difficile à évaluer, tant les classements varient d’un observateur à l’autre.

En seconde partie de tableau, on retrouve Noah Penda, l’ailier du Mans, et Maxime Raynaud, intérieur qui vient de boucler une saison historique à Stanford en NCAA. Deux joueurs encore perfectibles mais qui possèdent des atouts (physique, QI basket, projection) capables d’intéresser des franchises NBA.

Au-delà de cette cuvée 2025, Courtside s’intéresse aussi aux tendances pour les prochaines années. La classe 2026 s’annonce plus discrète côté français, avant un potentiel rebond avec les générations 2008-2009, encore jeunes mais déjà scrutées de près.

Cet épisode n°10 est à écouter sur sur les plateformes de streaming Ausha, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music et Podcast Addict. Ou tout simplement ci-dessous :