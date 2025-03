Courtside, épisode 9 : Quelle équipe de France pour l’Euro 2025 ?

L’équipe de France masculine s’est brillamment qualifiée pour l’EuroBasket 2025 en terminant les phases de qualification avec un bilan parfait de six victoires en six matches. A moins de six mois du début de la compétition, le staff de Frédéric Fauthoux va maintenant pouvoir se pencher sur l’épineuse question de la préparation et surtout de la présélection.

Dans notre épisode n°9 de Courtside, nous avons tenté de nous positionner concernant le groupe des 12 idéal pour aller chercher la plus belle médaille possible lors de l’Euro. Car quelque soit les forfaits, les Bleus, qui figurent parmi les têtes de série avant le tirage au sort des poules, feront partie des favoris.

Cet épisode n°9 est à écouter sur sur les plateformes de streaming Ausha, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music et Podcast Addict. Ou tout simplement ci-dessous :