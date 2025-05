Avec un Noa Essengue à 20 d’évaluation de moyenne, Ulm sweepe l’Alba Berlin

Sweeper une équipe d’EuroLeague dans un championnat domestique, voilà qui n’est pas banal. C’est pourtant ce que vient de réussir l’équipe d’Ulm face à l’Alba Berlin, au premier tour des playoffs du championnat allemand. Sur le papier, la logique est respectée dans une série entre les 2e et 7e de saison régulière. Mais le 3-0 avec plus de 10 points d’écart en moyenne est tout de même sévère.

Essengue et Saraf leaders

Les joueurs du sud de l’Allemagne ont remporté ce samedi 24 mai le Match 3 à domicile 93-84. Le plus dur était fait après leur victoire dans la capitale lors du Match 2, 62-74. Mais ils ont tout de même été accrochés lors de ce match décisif, avec un écart qui s’est finalement dessiné dans le dernier quart-temps. MVP du Match 1 et plus discret au Match 2, Noa Essengue (2,05 m, 18 ans) a fait un Match 3 au-dessus de ses standards en très peu de temps, avec 14 points à 5/7 aux tirs, 7 rebonds, 3 passes décisives et 1 contre en 18 minutes. Un nouveau match à plus de 20 d’évaluation pour le prospect français, qui termine la série à 13 points et 20 d’évaluation de moyenne.

Avec l’autre prospect NBA Ben Saraf (15 points et 5 passes décisives de moyenne), ils ont montré la voie pour leur équipe. De quoi marquer des points importants pour la Draft NBA qui arrive dans un mois. Un calendrier s’annonce pour eux dans les prochaines semaines.

Le ratiopharm Ulm file donc en demi-finale des playoffs allemands. Ils font ainsi mieux que l’année dernière, où la bande à Pacôme Dadiet () avait perdu au premier tour. Ils ne connaissent pas encore leurs futurs adversaires, puisque la série entre Braunschweig (3e) et Wurzburg (6e) est égalisée à 1-1. L’autre qualifié dans l’autre partie du tableau est bien sûr le leader Bayern Munich, qui n’a fait qu’une bouchée du huitième. L’Alba Berlin, qui quittera l’EuroLeague la saison prochaine, boit décidément le calice jusqu’à la lie. En plus de leurs 5 petites victoires en EuroLeague, il n’en ont obtenu que 18 (six de moins que le Bayern) en BBL, et se font donc sweeper dès le premier tour.