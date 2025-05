Elric Delord et l’Élan ont réussi leur saison : « On a rappelé où était Chalon ! »

Quand Elric Delord est arrivé à Chalon-sur-Saône en novembre, l’Élan était barragiste et lesté d’un bilan d’un bilan de huit défaites en dix rencontres. Six mois plus tard, l’ancien technicien du Mans Sarthe Basket peut partir en vacances la tête haute !

Si l’Élan a conclu sa saison sur une défaite abrupte à l’Astroballe (75-99), pas grand monde n’aurait parié sur la présence du club bourguignon en playoffs. Un formidable renversement qui devrait permettre à Chalon-sur-Saône de retrouver une Coupe d’Europe pour la première fois depuis sa campagne 2017/18 de BCL.

Sur la défaite du Match 3 : « On n’avait pas beaucoup plus à donner, on a donné tout ce qu’on avait. Sur l’ensemble des deux premiers, je pense que nous avons été meilleurs que l’ASVEL mais sur ce Match 3, l’ASVEL a été meilleure que nous. Il n’y a rien à dire sur leur victoire. »

Sur la série : « Je n’ai pas de regrets, ça s’est joué à pile ou face sur le Match 1. C’est le basket, c’est comme ça. Rendez-vous compte qu’on a poussé une équipe d’EuroLeague, première ex-æquo du championnat, qui a le double de notre budget, dans leurs retranchements. On leur a fait peur. Ça veut dire qu’on a rappelé où était Chalon en France. »

Sur l’absence de Zeljko Sakic : « C’était une absence capitale pour nous, malheureusement pour des raisons personnelles suffisamment graves pour qu’il soit obligé de partir du jour au lendemain. Pour nous, le basket reste un jeu. Là, c’est une question de vie. C’était normal qu’il rentre. Il avait l’aval de tout le monde pour rentrer. Il y a plus grand que le basket… »

Sur la saison de l’Élan : « Je retiendrais beaucoup de fierté et de satisfaction de cette saison, d’avoir pu vivre ce que l’on a pu vivre. J’ai vu énormément de t-shirt rouges à l’Astroballe. C’est un club qui mérite d’être là où il est aujourd’hui. C’est difficile d’aller plus haut, on l’a bien vu avec Dijon contre Paris. J’espère pour Le Mans qu’ils seront capables de faire quelque chose à Monaco mais les gros sont là ! De pouvoir être en playoffs, de pouvoir jouer les yeux dans les yeux avec une grosse équipe, c’est forcément une grosse satisfaction et une grosse fierté pour nous. On va tout faire pour y revenir l’année prochaine et pour leur poser encore plus de problèmes. »