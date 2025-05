Monaco de retour en finale du Trophée du Futur après sa victoire sur Nanterre

L’AS Monaco est une nouvelle fois en finale du Trophée du Futur. Comme l’an dernier à Nancy, les Espoirs de la Roca Team se sont hissés jusqu’à l’ultime match de la saison Espoirs, en dominant Nanterre 92 (81-73) ce samedi après-midi à Bourg-en-Bresse.

L'@ASMonaco_Basket est la première équipe à se qualifier pour la Finale du Trophée du Futur après sa victoire 91-73 face à @Nanterre92 ! #TrophéeDuFutur pic.twitter.com/mwgQ0naRxs — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) May 31, 2025

Une qualification maîtrisée face à Nanterre

Mal embarqués après un premier quart-temps manqué (10-17), les joueurs de Mickaël Pivaud ont rapidement rectifié le tir pour prendre les commandes avant la pause (37-31). Plus solides collectivement, les Monégasques ont ensuite creusé l’écart et ont géré la fin de match malgré les efforts de Nanterre. La clé du match ? Une domination au rebond, avec notamment 16 prises offensives, et une défense efficace sur les extérieurs adverses, limités à un faible 3/20 à 3-points.

Le banc monégasque s’est également montré décisif. Malone Gros (16 points) et Auguste Cagnet (11 points) ont pesé dans la balance pour apporter des solutions supplémentaires à une équipe qui avait fini deuxième de la saison régulière derrière la JL Bourg.

Vers une revanche contre Bourg ?

Vaincus par les Bressans en finale du Trophée du Futur 2024, les Espoirs monégasques pourraient avoir une belle occasion de revanche, si la JL Bourg venait à écarter Dijon dans l’autre demi-finale. Réponse attendue en soirée, à partir de 19h, à l’issue d’une rencontre très attendue entre le champion de France Espoirs 2025 et son dauphin.