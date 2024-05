Meilleur arbitre de Betclic ELITE, Mehdi Difallah arbitrera le Final Four

Mehdi Difallah sera encore au sifflet du Final Four d’EuroLeague. L’arbitre français figure parmi les 8 arbitres sélectionnés pour officier à Berlin du 24 au 26 mai. C’est la cinquième fois d’affilée que l’arbitre tient son rang à ce niveau de la compétition après avoir été sélectionné en 2019, 2021, 2022, 2023 et 2024 (pas de sélection en 2020 à cause du Covid et donc de l’annulation de la compétition).

Sans surprise, Mehdi Difallah a également été élu meilleur arbitre de la saison 2023-2024 de Betclic ÉLITE. Déjà titré en 2018 et 2022, il succède à Yohan Rosso. En Pro B, c’est Yacine Melab qui a été élu.

Le directeur de l’arbitrage de l’Euroleague, Daniel Hierrezuelo a révélé les 7 autres arbitres qui feront part de l’aventure avec Mehdi Difallah. Il s’agit d’Ilija Belosevic, Fernando Rocha, Damir Javor, Sreten Radovic, Emin Mogulkoc, Uros Nikolic et Carlos Peruga. Le Final Four 2024 se déroulera à Berlin. On y retrouvera le Real Madrid à l’Olympiakos et le Fenerbahçe au Panathinaïkos le vendredi 24 mai.