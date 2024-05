Les deux clubs d’Athènes dos au mur : l’Olympiakos remonté contre Mehdi Difallah et les arbitres, Mathias Lessort brille en vain

Alors que le basket français a les yeux tournés vers la série de l’AS Monaco, d’autres tricolores espèrent se qualifier pour le Final Four de Berlin. C’est notamment le cas de Moustapha Fall (2,18 m, 32 ans) et Mathias Lessort (2,06 m, 28 ans) mais les deux joueurs ont perdu gros mardi soir.

Quand Difallah sanctionne Petrusev

À commencer par le géant du Pirée. Alors que l’Olympiakos avait récupéré l’avantage du terrain à Barcelone, le finaliste de l’édition 2023 l’a dilapidé dès son retour en Grèce, vaincu en prolongation par le FC Barcelone. Alors que l’ancien pivot du Poitiers Basket 86 pensait avoir réussi une claquette décisive à 56 secondes du buzzer final (80-77), c’est l’un de ses compatriotes qui lui a « volé la vedette ». Trois jours après avoir amusé la galerie à Bercy, dans une séquence devenue culte avec Laurent Legname, Mehdi Difallah a sifflé une faute, légitime, à 0,5 seconde du buzzer final de Filip Petrusev sur un tir à 3-points de Jabari Parker. L’ancien n°2 de la Draft n’a pas manqué l’occasion d’offrir la victoire au Barça (80-82).

Mais ce n’est pas cette décision qui a le plus ulcéré Georgios Bartzokas. Le coach grec contestait surtout l’égalisation de Nicolas Laprovittola, après une remise en jeu un peu longuette de Tomas Satoransky. « C’est très étrange », regrettait-il. « Les arbitres ont compté cinq secondes et le ballon était toujours entre les mains de Satoransky. C’est une violation évidente et c’est là où le Barça a égalisé. Après, ce n’est pas mon travail de critiquer le boulot des autres, qui décident du match avec un coup de sifflet : c’est la responsabilité des autres de déterminer s’il s’agissait d’une bonne ou mauvaise décision. » Moustapha Fall (8 points à 4/7, 7 rebonds et 2 passes décisives pour 15 d’évaluation en 22 minutes) et ses coéquipiers tenteront d’éviter l’élimination jeudi soir.

Encore une réclamation du Pana

De retour au Pionir, pour affronter le Maccabi Tel-Aviv, Mathias Lessort n’a pas manqué ses retrouvailles avec Belgrade. Avec 14 points à 4/5, 6 rebonds, 5 passes décisives, 1 contre et 13 fautes provoquées pour 31 d’évaluation en 32 minutes, le Martiniquais a tout donné pour récupérer l’avantage du terrain. Mais cela n’a pas été possible face à une équipe israélienne, finalement victorieuse 85-83 malgré une belle frayeur. Les coéquipiers de l’ancien strasbourgeois Bonzie Colson (18 d’évaluation), MVP 2021 de Betclic ÉLITE, menaient 57-39 à la 24e minute mais ont subi la vaine remontada du Panathinaïkos. Comme après le Match 1, le club grec fulmine devant les décisions arbitrales, avec deux réclamations posées. L’une concernant un pied en touche non sifflé de Josh Nebo (voir vidéo ci-dessous), l’autre concernant un contre de Mathias Lessort à 15 secondes du buzzer final sur Lorenzo Brown : initialement considéré comme goal-tending, il a finalement été décrété valable après coup et les officiels ont remis la balle en jeu avec 14 secondes de possession. Sauf que le Pana clame qu’il ne devait en rester que 3,8 secondes…